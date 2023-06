Basket-ball : "C’est génial pour les filles, qu’elles sachent que c’est possible. Que tout est possible", les réactions en Aveyron après la sélection de Leïla Lacan pour l'Euro

Ce samedi, le sélectionneur national de l'équipe féminine de basket-ball Jean-Aimé Toupane a annoncé les 12 joueuses qui disputeront l'Euro en Israël et en Slovénie du 15 au 25 juin. Parmi elles, figure la Ruthénoise de 19 ans aux quatre sélections avec les A, Leïla Lacan. Une fierté pour son entourage aveyronnais et au-delà.

Xavier Alric, président du Rodez basket Aveyron, club formateur de Leïla Lacan

"Je suis le plus heureux ! Leïla a joué avec ma fille en mini-poussines, je la connais depuis petite. C’est super. Elle est partie très tôt du club, elle a été détectée de suite. Elle a continué son chemin, ses parents l’ont suivie, c’est important. On est super heureux pour elle. C’est génial pour les filles, qu’elles sachent que c’est possible. Que tout est possible. D’après ce que j’ai compris, elle avait le choix (l’été dernier pour signer en club) entre Angers et l’Asvel. Elle a choisi Angers et elle a eu du flair. C’est super pour Rodez, on voit qu’on peut former des jeunes qui atteignent le haut niveau. Et elle avait déjà un talent, c’est plus simple !



Christian Teyssèdre, maire de Rodez

On est fier pour elle. Ça nous fait plaisir de voir une Ruthénoise et une femme qui s’illustre. C’est bien. Félicitations à elle et au club. C’est fabuleux qu’elle soit sélectionnée en équipe de France, maintenant il va falloir que ça dure. Et ce sera bien pour elle. Après Ginette Mazel (équipe de France de basket-ball, années 1950-60), à Rodez, il y a eu Jean Fabre, qui a été international de rugby (années 1960), et Louis Polonia aussi, qui était arrière-droit de l’équipe de France de football (années 1960). Comme quoi, la formation ruthénoise est bonne. On est surtout très heureux pour elle, ce doit être une immense reconnaissance pour elle et sa famille.



Christel Espinasse, présidente du comité Aveyron-Lozère de basket-ball

C’est une superbe nouvelle ! On est très content pour elle. Elle le mérite amplement. C’est l’aboutissement de tout le travail qu’elle a effectué jusqu’à présent. C’est sa première année en tant que professionnelle et puis elle est jeune ! Tous les éducateurs qui se sont occupés d’elle ne peuvent être que très enthousiastes. Elle a bossé, elle n’en est pas arrivée là par hasard. Et toute la formation qu’elle a eue auparavant, dans l’Aveyron et au pôle espoir. Leïla est un exemple. Toutes les petites basketteuses qui la côtoient la prennent en exemple. En plus, c’est quelqu’un de très accessible. Quand elle est dans la région, elle vient toujours nous rendre visite.



Nicolas Flottes, un des premiers entraîneurs de Leïla Lacan

Quand j’ai vu la liste ce matin, j’ai relu plusieurs fois pour être sûr que ce n’était pas une sélection pour des amicaux (comme il y a deux semaines, pour préparer l’Euro). C’est génial ! Elle se met au niveau partout où elle passe, et elle a un temps d’adaptation très court. C’est impressionnant à 19 ans, vraiment. Je l’ai eu en début de semaine, elle disait qu’elle n’était pas sûre d’être prise. Qu’elle ne serait pas déçue si elle ne l’était pas mais qu’elle ne l’aurait pas volé si elle l’était. Ça doit lui faire grandement plaisir !