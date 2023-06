Basket-ball : l'Aveyronnaise Leïla Lacan dans la cour des grandes

La Ruthénoise de 19 ans, qui a connu sa première sélection avec l’équipe de France senior le 28 mai, a été appelée pour participer au prochain Euro. Dingue.

Cette fois, c’est du lourd. Du très, très lourd même. Oubliées les précautions d’usage. Celles escortant les sélections jeunes. Voire les piges chez les A lors de "simples" matches amicaux. Leïla Lacan, la Ruthénoise qui a fêté ses 19 ans le 2 juin, a été sélectionnée ce samedi parmi les 12 joueuses bleues qui iront disputer l’Euro en Israël et en Slovénie à partir de jeudi prochain. L’entraîneur national Jean-Aimé Toupane ayant fait confiance à la jeune poste 1 ou 2 malgré le fait qu’elle n’ait découvert l’élite nationale en clubs que cette saison avec Angers. Une ascension pour le moins fulgurante. À l’image de ses prédispositions exceptionnelles et de son potentiel hors norme.

D’ailleurs, au moment de participer à la campagne de préparation de cette compétition continentale pour laquelle la France ne visera ni plus ni moins que le titre, sa coach à l’UFAB 49 Aurélie Bonnan n’avait pas tari d’éloges. "Leïla a du talent, la tête qui va avec. Des principes et des valeurs, le mental qu’il faut pour le haut niveau, la gestion des événements où elle apprend, avec une capacité à s’adapter, avait-elle déclaré. C’est quelqu’un qui a ce qu’il faut dans la tête et les jambes, comme on dit." Au point donc de découvrir un tournoi majeur avec les seniors, elle qui était déjà habituée à les jouer – souvent surclassée – avec les équipes nationales jeunes.

Préparation réussie

"Aujourd’hui, il y a des joueuses qui ont plus d’expérience. Mais ça va dépendre de comment se passent les entraînements, les matches amicaux aussi, par rapport aux minutes que le coach voudra lui donner, avait encore dit Bonnan quand on évoquait il y a quelques jours la possibilité de rester dans les 12 pour Lacan. En club, elle est habituée à un rôle majeur. Là, ce sera différent. À elle de se servir de sa capacité d’adaptation, avec la fougue de la jeunesse, pour montrer ce qu’elle est capable de faire. À mon avis, les choses ne sont pas encore figées pour le staff. Je pense qu’elle a encore sa chance."

Du haut de son mètre 80, la native du piton aura donc mis seulement quatre matches de préparation, le temps d’enfiler 22 points, et une douzaine de jours pour convaincre le staff de lui faire confiance, avant même la dernière rencontre amicale programmée hier soir face aux Britanniques. Doublant notamment la meneuse de Bourges Pauline Astier, restée elle à quai, comme la pivot Helena Ciak.

Cette sélection arrive aussi dans un contexte particulier. La star de l’équipe, Marine Johannès, n’est pas là. En raison d’un aller-retour aux Etats-Unis pour parapher son contrat avec la franchise du New York Liberty. Générant une polémique à forte résonance.

Dans les pas de Ginette Mazel

Pour Lacan, la rookie, comme Marie-Paule Foppossi (Tarbes), il s’agira de se montrer à la hauteur des attentes. Et la N°42 de l’équipe de France ne déçoit quasiment jamais en pareil cas. La dernière Aveyronnaise à avoir porté le maillot bleu à ce niveau, c’était Ginette Mazel, emblématique capitaine aux 97 matches en bleu de 1953 à 1964. Une voie tracée pour sa successeure ? L’avenir le dira. Et cela passera d’abord par le premier match de cet Euro, à nul autre pareil pour le basket aveyronnais, contre l’Allemagne jeudi prochain (20 h 45).