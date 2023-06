Decazeville. Un rendez-vous passionnant avec Olivier Norek

Mercredi soir, la soirée de rencontre et de dédicaces avec l’écrivain et commandant de police Olivier Norek, organisée par le Lions International Cransac-Decazeville, a connu un grand succès.

La salle Yves-Roques de Decazeville était en effet comble avec 200 personnes parfois venues de loin, dont bon nombre de Ruthénois, et bien entendu du Bassin. Les parents d’Olivier Norek et son frère étaient également présents. Accueilli par Martine Pelleschi, présidente du Lions, et Sylvie Tarbouriech, adjointe au maire de Decazeville et professeur, Olivier Norek a répondu sur scène à leurs questions, mais aussi à celle d’Ines et Mélie, deux collégiennes de 3e, lesquelles ont par ailleurs lu des extraits des romans policiers de l’auteur aux racines aubinoises. Au cours de ces échanges, y compris avec le public, Olivier Norek s’est ouvert sur ses inspirations tirées de ses expériences, celles de collègues et de faits de société (banlieues, migrations, urgence climatique…), ses méthodes de travail, ses choix professionnels, ses choix d’auteur…

Mais aussi son bonheur de vivre pleinement depuis dix ans sa passion de l’écriture, que ce soit des romans policiers ou des scenarii de films.

Cinéma, séries, dessin animé

D’ailleurs, ses romans sont optionnés pour être portés à l’écran, soit au cinéma ("Territoires"), soit en séries télévisées ("Surface", "Impact" et "Dans les brumes de Capelans") ou encore en dessin animé ("Entre deux mondes"). Avec le souhait et l’espoir que "Surface" (déjà devenu une BD) puisse être tourné à Decazeville et dans le Bassin, lieu de l’intrigue du roman.

Quant aux titres "Code 93", et "Surtensions", ils sont en attente de discussions pour d’éventuels projets. Olivier Norek a aussi levé le voile sur son prochain roman dont il a déjà commencé l’écriture après une immersion de plusieurs semaines en Finlande : un roman historique relatant la résistance héroïque de la Finlande, et notamment le destin extraordinaire de Simo Häyhä, face à l’invasion du pays par l’Union Soviétique, en 1939. Une guerre de 105 jours qui a vu les Finlandais repousser l’ogre soviétique. Une façon indirecte d’évoquer l’invasion russe en Ukraine, la résilience, la force intérieure et l’héroïsme des Ukrainiens à l’image des Finlandais.

À l’issue de ces échanges passionnants, Olivier Norek a assuré une longue séance de dédicaces de ses livres que le public avait amenés ou pouvait acquérir sur place auprès de Francine et Frédéric Bousquet de la librairie Presse Bulle de Decazeville, partenaire de l’événement.

Une belle soirée autour du talent et de la personnalité attachante de Norek.

