Games of Geek : les univers du manga et du jeu vidéo s'emparent de Rodez tout le week-end

Le salon se poursuit ce dimanche à la salle des fêtes et sur l'esplanade des Rutènes, voici ce qui vous attend.

Le haras de Rodez a sa Foire, la salle des fêtes a sa commémoration de la pop culture. Tout le week-end, la 4e édition de Games of Geek fait la part belle aux univers du manga, du jeu vidéo, aux super-héros et aux métiers artistiques, samedi 10 et dimanche 11 juin 2023.

Les auteurs, dessinateurs et associations ont envahi l’espace ruthénois pour le plus grand bonheur des nombreux visiteurs de tous les âges. On a vu les plus jeunes se frotter à des jeux rétro, en compagnie de parents nostalgiques, quand les plus aguerris ont redécouvert les jeux sur bornes d’arcade d’un autre temps.

Plusieurs animations ont égayé la journée. Les amateurs de cosplay ont défilé sur scène, les visiteurs ont pu s’essayer au airsoft, et l’esplanade des Rutènes accueillait un circuit de mini-karting et un terrain de laser game à l’air libre. À la vue de tous, la célèbre voiture de K2000 attirait bien des regards.

L'événement se poursuit ce week-end

Ce dimanche, les blind tests, quiz et tournois de jeux restent au programme tout au long de la journée. Le comédien David Krüger sera de retour à partir de 14 heures pour répondre aux questions des visiteurs. Le salon sera ouvert dès 10 heures.