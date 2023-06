Calmont. Nicole Lemaître évoque la peste au temps du cardinal d’Armagnac

"Le cardinal d’Armagnac et la peste au XVIe siècle en Rouergue", c’est la thématique de conférence donnée par Nicole Lemaître, le vendredi 16 juin à 20 h 30, à la basilique de Ceignac.

Depuis des siècles, la basilique de Ceignac est considérée comme un lieu de guérison, ainsi qu’en témoigne la sculpture du Prince palatin guéri de sa cécité.

En ce mois de juin 2023, la basilique célèbre le 370e anniversaire du "Vœu de Rodez".

En effet, le 22 juin 1653, les consuls (ancêtres des conseillers municipaux) sont venus à pied à Ceignac remercier la Vierge Marie de les avoir protégés de la peste, en réponse à leurs prières. Ils ont mis par écrit leur vœu solennel de perpétuer éternellement ce pèlerinage et offert un tableau en témoignage.

La conférence de Nicole Lemaître, professeur émérite d’histoire à la Sorbonne, est la première d’une série de trois autour du Vœu de Rodez.

Elle racontera comment les autorités civiles et religieuses agissaient face à la peste, avec l’exemple du cardinal d’Armagnac, évêque de Rodez, qui a connu la peste dans son diocèse (1530-1560) mais aussi en Italie, à Toulouse et Avignon (1566-1585). Elle proposera aussi un bilan démographique, économique et culturel de ces épidémies.

Entrée libre et gratuite.

Les conférences à venir

Les autres conférences du 370e anniversaire du Vœu de Rodez :

Vendredi 23 juin à 20 h 30 : Les tableaux votifs collectifs, l’exemple du vœu de la ville de Rodez à Notre-Dame de Ceignac, par Pascale Moulier, historienne de l’art et archiviste du diocèse de Saint-Flour.

Vendredi 30 juin à 20 h 30 : Le bras de Dieu dans la Bible, à partir du tableau du vœu de Rodez, par Jean-François Lefebvre, directeur de l’institut théologique de Notre-Dame-de-Vie (Vaucluse).