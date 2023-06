Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Une belle édition du festival de tango

Le week-end dernier, la cité marmotte a vécu au rythme du tango argentin lors de la 18e édition du festival. Cette année, quatre spectacles gratuits et deux animations étaient ouverts à tous, danseurs ou non, et les organisateurs se félicitent de la belle participation des marmots et gens de passage, qui sont venus apprécier la programmation du festival.

Vendredi, 110 élèves du collège et leurs professeurs d’espagnol, technologie et documentaliste, ont pu voir des courts-métrages du cinéma muet argentin, rares vestiges restaurés d’une production abondante perdue. Deux musiciens, violoncelliste et bandonéoniste et une conférencière, illustraient les images comme cela se faisait autrefois. Une ventriloque, un musicien et cinq marionnettes, ont ravi grands et petits, samedi, lors d’un spectacle exceptionnel où se mêlaient illusionnisme, musique et poésie, avec la présence mystérieuse de Carlos Gardel, et spécialement pour Saint-Geniez, celle d’une marmotte. L’Orchestre Hyperion Ensemble qui vient depuis plus de 10 ans a proposé un concert assis. Enfin, la création à Saint-Geniez-d’Olt d’une performance chorégraphique "Trenzas" qui a accueilli plus de 250 personnes à l’espace culturel, dont un bon tiers de Marmots.

Une initiation au tango a également été proposée à des personnes qui n’en avaient jamais fait, avec la collaboration bienveillante de danseurs qui ont permis aux néophytes de découvrir cette danse dans de bonnes conditions. L’organisation est déjà à la recherche des pépites susceptibles de plaire à tous, pour 2024, pour continuer à ouvrir le festival et partager cette passion de la culture argentine.