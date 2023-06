Combien de temps peut-on survivre sans manger ?

Quatre enfants colombiens ont survécu durant 40 jours dans la jungle amazonienne après le crash de leur avion. Pour de nombreux observateurs, cela relève du "miracle". Mais combien de temps peut-on réellement vivre sans s’alimenter ?

Ils s’appellent Lesly, Soleiny, Tien Noriel et Cristin, sont âgés de respectivement 13, 9, 5 et 1 an, et leur survie est un "miracle". Ces frères et sœurs, issus du peuple indigène Uitoto, ont passé 40 jours dans la jungle amazonienne après que leur avion s’est écrasé ; leur mère, elle, est décédée.

C’est grâce à la connaissance de la jungle de l’aînée des enfants – les fruits, plantes et racines comestibles, l’eau douce des ruisseaux – que la fratrie, actuellement hospitalisée, se trouve dans un "état clinique acceptable", selon les termes du médecin et major général Carlos Rincón Arango, repris dans le journal El Colombiano. Les enfants ont aussi pu se nourrir grâce aux kits de survie largués par l’armée colombienne au -dessus de la zone de recherches.

D’abord le glucose

Ce cas de figure très particulier nous incite à nous poser la question : combien de temps le corps humain est-il capable de tenir sans le moindre apport de nourriture ? Et d’eau ? Cette question a déjà fait l’objet de nombreuses études, sans qu’elle ne soit définitivement tranchée. Car beaucoup de facteurs entrent en compte, à commencer par la constitution de la personne concernée.

Ainsi, celle-ci survivra d’autant plus longtemps que sa réserve de graisses est importante : une étude britannique publiée en 2008 dans la revue Nutrition Bulletin concluaient par exemple que "les femmes semblent capables de résister à la famine à des valeurs d’IMC bien inférieures à celles des hommes. Cela peut être dû en partie à la plus grande quantité de tissu adipeux chez les femmes et à l’utilisation préférentielle de la graisse plutôt que du tissu maigre comme carburant pendant la famine."

Mais avant d’utiliser la graisse, l’organisme commence par le glucose : "la première phase, d’habitude assez courte, se caractérise par la consommation des réserves en sucre (glycogène), réserves peu importantes et destinées à faire face à des besoins énergétiques ponctuels", écrit la Fédération des Maisons Médicales belge dans un article consacré aux personnes s’engageant dans une grève de la faim. Ces premiers jours sont généralement bien supportés par l’organisme.

3 jours sans boire, pas plus

La deuxième phase correspond, elle, à "la consommation des graisses (lipides) ; sa durée est très variable et dépend de la masse grasse totale : elle sera donc potentiellement longue chez les obèses, beaucoup plus courte chez les grévistes maigres au départ". Les premiers symptômes physiques se déclenchent à partir du dixième jour environ : "hypotension avec vertiges surtout en position debout (forçant à la position couchée), bradycardie (cœur lent), diminution de l’activité, des capacités de concentration et de réflexion, fatigue extrême, douleurs musculaires, diminution de la température corporelle, hoquet, crampes abdominales, insomnies, maux de tête". Cette étape dure jusqu’au 30e jour environ.

Dernière phase : lorsque le stock de graisses est épuisé, c’est la consommation de protéines qui démarre… et le corps qui entre dans une zone de danger, qui peut être fatale. Certains décès sont constatés dès le 40e jour sans s’alimenter. Bien entendu, si le corps "tient" si longtemps, c’est parce qu’il est correctement hydraté. On considère généralement qu’il est impossible de survivre plus de trois jours sans boire : urines, transpiration et respiration consomment deux litres d’eau par jour…

A noter : Concernant les quatre enfants colombiens, le pédiatre Juan Pablo González a expliqué dans El Colombiano que, de manière générale, "les enfants ont une grande capacité de résistance, ce que nous appelons en pédiatrie l’adaptabilité. Ils ont une plus grande capacité d’adaptation car ils peuvent tenir plusieurs jours sans eau et plusieurs semaines sans nourriture."