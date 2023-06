Fillette de 11 ans tuée dans le Finistère : conflit de voisinage confirmé, le tireur présumé mis en examen et écroué

Le procureur de la République de Brest a pris la parole, ce lundi 12 juin 2023, un peu moins de 48 heures après la terrible soirée de samedi, dans laquelle une fillette de 11 ans a été tuée par balle dans le Finistère.

Le trieur présumé écroué

Comme le révèle l'AFP, citée par nos confrères du Parisien, le tireur présumé est un septuagénaire néerlandais, voisin de l'habitation vers laquelle il a tiré, et mortellement touché une fillette de 11 ans. Celui-ci a été mis en examen et écroué pour assassinat et tentatives d'assassinat, comme l'a annoncé le magistrat, ce lundi 12 juin 2023.

Alcool, cannabis...

Selon les révélations de Camille Miansoni, procureur de la République de Brest, le tireur et son épouse étaient "positifs à l'alcool et au cannabis au moment de leur placement en garde à vue".

C'est à 22 heures, samedi, que les militaires de la compagnie de gendarmerie de Châteaulin sont intervenus, suite à des tirs d'arme à feu, comme l'a rappelé Carine Halley, procureure de la République de Quimper. Les gendarmes ont alors découvert le corps sans vie de la fillette de 11 ans. Sa petite sœur, de trois ans sa cadette, a été retrouvée saine et sauve. Quant au papa, il a été grièvement blessé.

Conflit de voisinage

Selon le parquet, un conflit opposerait depuis plusieurs années les deux voisins. Une parcelle de terrain serait au cœur de la discorde, qui a donc pris une issue dramatique samedi, lorsque le septuagénaire a tiré avec une carabine, à travers une haie, et mortellement touché la jeune fille.