Fillette de 11 ans tuée par balle dans le Finistère : le voisin aurait tiré à travers la haie, ce que l'on sait de l'assaillant présumé

Le tireur présumé est un retraité de 71 ans, il aurait ouvert le feu sur une famille dans leur jardin et aurait tué l'enfant par balle.

Dans la soirée de samedi 10 juin 2023, vers 22 heures, un homme a ouvert le feu en ciblant une famille de quatre personnes à Plonévez-du-Faou, une petite commune du Finistère. La famille était réunie dans le jardin de leur maison, une fillette de 11 ans a été mortellement touchée.

Les gendarmes de Chateaulin, prévenus des coups de feu, ont découvert le corps sans vie de l'enfant ainsi que le père âgé de 52 ans gravement blessé à la tête. La procureur de la République, Catine Halley, a précisé que son pronostic vital était engagé. La mère de 49 ans a été blessée au dos et à la tête, et la deuxième fille du couple âgée de 8 ans a réussi à s'enfuir, saine et sauve, pour se réfugier chez des voisins, en état de choc. La famille serait d'origine britannique et était installée depuis plusieurs années.

Le tireur présumé est un retraité de 71 ans

Le soir du drame, un couple de voisin a été placé en garde à vue. Le tireur présumé, un homme de 71 ans, est un retraité de nationalité néerlandaise. Il aurait tiré à travers une haie avec un révolver avant de se retrancher chez lui avec son épouse. Ils se sont rendus aux forces de l'ordre après l'intervention du négociateur de la gendarmerie et du GIGN.

Les raisons de son geste ne sont pas encore connues. L'une des hypothèses probables est un conflit de voisinage, qui durerait depuis plusieurs années, qui a viré au drame. Une enquête a été ouverte par le parquet de Quimper pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans et tentatives d'homicides volontaires.