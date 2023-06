Saint-Christophe-Vallon. Le nouveau comité des fêtes donne rendez-vous ce 17 juin

Lors de sa récente assemblée générale, le comité des fêtes a renouvelé son bureau à 100 %. La succession des coprésidents Grégoire Piédagnel et Jonathan Bruel est désormais assurée par le tandem Corinne Mirefleur et Guillaume Guibert. Clara Noyer et Amandine Serres à la trésorerie, Thibaud Rouquette et Olivia Navarro à la trésorerie… C’est une équipe de jeunes très motivés qui a pris les rênes de l’association. Samedi 17 juin ce sera son baptême du feu, au propre comme au figuré, car il s’agit de l’organisation du traditionnel feu de la Saint-Jean qui fêtera le début de l’été, avec quelques jours d’avance sur le calendrier, "Nous invitons tous les habitants de Saint-Christophe et des alentours à venir participer à ce moment convivial et festif qui se déroulera sur le terrain de quilles à partir de 19 heures", indique les organisateurs qui ont prévu de rassasier les participants avec une vente de frites, saucisses, crêpes et boissons diverses. La soirée sera animée par le groupe pop rock Explorer qui fera voyager le public à travers les univers musicaux de Muse, Queen, Coldplay, U2, Calogero, Goldman et autres… A la tombée de la nuit, tout le monde sera invité à se rassembler autour du feu afin de célébrer cette fête populaire dans la joie et la bonne humeur.