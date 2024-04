Saint-Christophe-Vallon. La bibliothèque à la recherche de bénévoles

La réunion de présentation du bilan annuel de la bibliothèque municipale, en présence du maire Christian Gomez, a dégagé de nombreux points positifs : un volume d’activités en progression, un nombre d’adhérents en augmentation des enfants qui reprennent le chemin de la bibliothèque. Les activités se multiplent tout au long de l’année comme l’accueil des écoles, le forum des associations, les expositions artistiques … "Les trois expos de l’année contribuent à faire de notre bibliothèque un lieu culturel de proximité" souligne une des bénévoles, remerciant au passage les artistes qui viennent à la rencontre des élèves. . "Nous restons attentives aux sorties littéraires et, grâce à la subvention de la mairie et aux cotisations des adhérents, nous pouvons enrichir nos collections deux fois par an à la grande satisfaction de nos usagers". Le bilan est largement positif si ce n’est que le revers de la médaille laisse apparaître l’essoufflement des bénévoles de moins en moins nombreuses pour assurer ce service public nécessitant un investissement de plus en plus important. "Jusqu’à présent nous accueillions 6 classes en leur proposant des ateliers tournants, mais cette offre éducative va être réduite par manque de disponibilités" regrettent les bénévoles qui lancent un appel aux personnes qui voudraient bien les rejoindre. Pour toute information s’adresser à la bibliothèque aux heures d’ouverture : le mercredi de 14 heures à 16 heures et le samedi de 10 heures à midi.