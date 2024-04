Saint-Christophe-Vallon. Des activités à foison avec Familles rurales

L’accueil loisirs du château des enfants a tourné à bon régime durant ces vacances de printemps. L’équipe d’animation dirigée par Frédéric Hermet et Zohra Alaoui-Brunel avait concocté un programme séduisant pour les enfants de 3 à 10ans, sur le thème des fruits pour les plus petits et du sport pour les plus grands. La dernière semaine s’est achevée au complexe sportif en compagnie de Guy Rouziès et de jeunes joueurs du Volley Club Causse Vallon qui ont proposé aux enfants toute une série d’ateliers ludiques pour leur faire partager le plaisir de cette pratique sportive.

Le "Rendez-vous des jeunes", constitué d’un groupe d’une dizaine de préados placés sous la houlette de Margaux Sanchez et une quinzaine d’ados coachés par Loïc Brunel et Simon Salé, a également profité de ces deux semaines de vacances pour peaufiner ses projets en travaillant notamment sur l’organisation d’une fête foraine qu’ils animeront en fin d’année scolaire lors de la fête des familles et de la kermesse de l’école Arc-en-ciel. Quant au groupe "HumaFr" qui regroupe les jeunes de 17 à 24 ans, il a planché sur un projet humanitaire qui conduira une vingtaine d’entre eux à Mecknès au Maroc du 1er au 11 août prochain.

"Ils auront pour mission de travailler en collaboration avec l’association AFER pour l’aider à effectuer des travaux de rénovation dans ses centres sociaux qui œuvrent pour la formation et l’éducation ainsi que pour les enfants en situation de handicap" explique Zohra Aloui-Brunel qui sera du voyage et mettra ses compétences de monitrice de secourisme au service d’une sensibilisation aux gestes essentiels de premiers secours en partenariat avec l’association AF4S. "Malgré l’aide des collectivités, de nos partenaires institutionnels et des actions menées par les jeunes pour récolter quelques fonds supplémentaires, le budget n’est pas encore tout à fait bouclé" souligne Zohra. "Aussi, nous comptons vraiment sur le succès du financement participatif que nous avons lancé via la plate-forme HelloAsso pour mener à bien ce projet humanitaire porté par nos jeunes HumaFr".

Contact www.helloasso.com/associations/ass-familiale-rurale-st-christophe