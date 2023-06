La Selve. Les écoliers de Saint-Joseph à Paris

Les élèves de l’école Saint-Joseph à La Selve sont partis à la découverte de Paris. En effet, tout au long de l’année, les élèves ont travaillé autour de ce projet. Ainsi, ils ont gravi 690 marches pour atteindre le deuxième étage de la tour Eiffel.

Les enfants ont découvert la ville de Paris avec une balade en bateau-mouche et une promenade dans le quartier de Montmartre avec l’église du Sacré-Cœur. Ils ont aussi visité le Muséum d’histoire naturelle, le château de Versailles avec ses jardins musicaux et le Louvre avec sa célèbre Joconde. Les petits Selvois ont aussi fait beaucoup d’expériences à la cité des sciences ; une semaine riche en découverte

s et en aventures. Petits et grands sont revenus avec des souvenirs plein la tête. Ce voyage a eu lieu grâce au conseil départemental, le Crédit agricole, la mairie de La Selve et l’association des parents d’élèves.