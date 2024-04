La Selve. Elisabeth Rouvellat prend sa retraite

Depuis le 31 mars, la secrétaire Elisabeth Rouvellat a définitivement quitté son fauteuil de bureau du secrétariat de mairie et employée du bureau de poste qu’elle occupait depuis 40 ans en faisant ainsi valoir ses droits à la retraite et s’adonner à une de ses passions : le jardinage.

Ce samedi 6 avril a été l’occasion pour le conseil municipal et les autres employés de mairie, de lui témoigner leur reconnaissance pour toutes ces fidèles années de travail passées à leurs côtés. Sérieux, discrétion, compétences, bienveillance, empathie et bonne humeur étaient entre autres ses grandes qualités appréciées de tous. C’est Christel Fabre, originaire de Durenque qui reprend le flambeau et devient notre nouvelle secrétaire de mairie. Elle a pu passer 3 mois en binôme avec Elisabeth afin de prendre plus aisément le relais pour pouvoir assumer ses nouvelles fonctions.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.