La Selve. "Tant qu’il y aura des brebis" au théâtre

Kalbéni a choisi la première commune moutonnière de France pour accueillir la Cie La Dernière Baleine avec la présentation de "Tant qu’il y aura des brebis" à la salle des fêtes de Lagarde, vendredi 8 décembre à 20 h 30.

Une passe, c’est un geste de tonte du mouton. Le tondeur passe sa machine dans la laine, le long du corps. Il passe d’un animal à l’autre, en reproduisant une série de gestes. D’un tondeur à l’autre, il passe son savoir-faire. D’une ferme à l’autre, d’un an sur l’autre, il passe, témoin de la vie pastorale. Comme les tondeurs passent de ferme en ferme, deux comédiens, Maybie et Arthur sont allés à leur rencontre pour recueillir des témoignages. Sur scène, ils font le portrait de ces hommes et femmes, donnent à entendre leur parole. À

partir des gestes techniques de la tonte, à travers un métier hors du commun, ils racontent des instants de vie, des rencontres, une place dans le monde. Ils chantent parfois, ils dansent aussi, enfin ils jouent. Et ils donnent à entendre la parole d’une communauté d’artisans.

Tant qu’il y aura des brebis brosse le portrait de plusieurs personnages d’une profession. Par cette présentation théâtralisée les comédiens rendent un magnifique hommage à cet artisanat qui tisse des liens humains très forts. Une belle soirée en perspective au pays de la brebis.

Venez nombreux découvrir "Tant qu’il y aura de brebis", tarif : 10€.