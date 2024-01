La Selve. Aux bons souvenirs de l’école Saint-Joseph

Les 4 et 5 mai, pour la fête du Muguet, une expo retracera la vie de l’école Saint-Joseph, à la salle de réunion. Ce sera l’occasion de retrouvailles entre anciens élèves et enseignants. Le dimanche, à 15 h, un pot offert par la mairie à tous les visiteurs sera le temps fort de ce rendez-vous. La mise en place de cette initiative demande la participation des habitants de la commune et des alentours (l’école, accueillait en internat des enfants des communes voisines). Photos, cahiers, livres et autres souvenirs seront les bienvenues. Les déposer avant le 15 mars à la mairie sans oublier de noter son nom pour la restitution. Pour les photos de groupe si possible, joindre la liste des noms Certains documents peuvent être scannés et envoyés à : info.selvoise@gmail.com