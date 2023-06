Florentin-la-Capelle. Repas de fin de saison pour Familles rurales

En ce début juin, l’association Familles Rurales a organisé son repas traditionnel de fin de saison. En effet, les élèves du club de gym ou anciennes élèves, avec Nathalie leur professeur ainsi que leurs conjoints, se sont retrouvés dans une bonne ambiance au restaurant le Flo’bar de Saint-Amans-des-Côts pour un repas copieux et succulent. Un temps de détente bien agréable qui a permis à tous de discuter de tout et de rien et de passer tout simplement un bon moment.

Les cours de gym reprendront à la mi-septembre toujours à l’espace multifonctionnel de Florentin et les personnes intéressées qui voudraient rejoindre le groupe pourront faire un essai gratuit.