Entraygues-sur-Truyère. Concert "A tous vents !" ce samedi

Ce samedi 17 juin à 20 h 30 aura lieu le concert "A tous Vents !" à la salle multiculturelle d’Entraygues. Ce concert réunissant plus de 50 musiciens est organisé en partenariat avec la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère et avec le soutien de la commune d’Entraygues.

Pour clôturer l’année scolaire en beauté, les ensembles à vents du Conservatoire de l’Aveyron font l’école buissonnière et se produisent au cœur de vallée du Lot.

Au programme de la soirée, "Earth, wind and fire", "The Lord of the rings", "Don’t cry for me Argentina" de Lloyd Webber, "Brothers" de Morricone ou encore "We are the champions" de Freddy Mercury.

L’orchestre à vent 1er cycle dirigé par Florence Charron rassemble les élèves débutants (2 à 4 années d’enseignement musical) et compte 26 musiciens. Dirigé par Mikaël Chamayou, l’orchestre à vent 2e cycle rassemble les élèves qui pratiquent un instrument à vent depuis au moins 4 ans, il compte une vingtaine d’élèves.

De beaux moments d’échange et de partage sont au rendez-vous de cet évènement musical.

Entrée libre sans réservation et‐ participation libre.