Naucelle. Belle réussite pour la première édition de "l’Art et Cochon"

L’Élan naucellois avait préparé cette première édition avec application, un challenge important à relever que celui de faire deux jours de manifestations "non-stop" sur Naucelle. L’idée était d’associer l’Art et le Cochon. L’art parce que Naucelle regorge d’artistes, le cochon car il est à la fois synonyme de tradition et de convivialité en Ségala. Côté art, c’est le local du CAN qui ouvrait ses portes tous le long du week-end, la rue Droite accueillait un marché d’artisans-créateurs, où les chalands pouvaient admirer des poteries, vannerie, bijoux, refuges à oiseaux et bien d’autres objets réalisés avec goût. À l’opposé, sur la place de l’Illustre Jean-Boudou, les Compagnons du devoir, sous l’œil bienveillant de leur jeune prévôt, montraient à la population toute l’étendue de leur savoir-faire qui était notamment exposé dans un espace dédié à leurs travaux. Juste à côté, la "Quincaillerie" exposait des photos d’Emeline ; dans le lot, celles qui lui ont permis d’être élevée au grade de lauréate du MOF, le Graal du 8e Art. Les "Fanfarons", avaient sorti cuivre et percussions pour mettre un peu de "peps" sur le marché de la place de l’Hôtel ville. Côté "ripaille", les cochons étaient installés sur un grill, au plus près des convives qui prenaient place sur la place de l’Hôtel de Ville. Un vrai repas de fête, en circuit court, avec des produits locaux.

Les bénévoles assuraient le service, tandis que les groupes "Rue des tamaris" et "Pierre-Antoine" ont incité à danser en interprétant un répertoire manouche et un duo "accordéon- piano". Un week-end de fête, où la convivialité était de mise avec une belle implication des bénévoles de l’Élan naucellois de Naucelle Actions, du comité des fêtes, et l’implication sans faille de la municipalité, de la caisse locale Crédit Agricole, de la Région et de JPM.