Sainte-Juliette-sur-Viaur. Grande réussite pour le nouveau format de la fête du Piboul

Un marché gourmand à la fête du Piboul, c’est le nouveau défi qu’ont relevé les membres du comité des fêtes pour cette édition. Et ils ont bien fait. Car les producteurs ont tout vendu et sont très satisfaits. Des producteurs on ne plus locaux puisqu’il s’agissait de la Ferme aux canards et de l’entreprise du Cœur au ventre qui sont deux producteurs de la commune.

D’autres animations étaient prévues jusqu’à tard dans la nuit avec un rampeau de quilles et deux animations musicales avec No Réso et Demi-Citron.

La fête s’est achevée avec le déjeuner sucré ou salé préparé et servi par le comité le dimanche matin.