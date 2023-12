Marché de Rodez : pour Noël, le foie gras de la Ferme aux canards de Sylvie Arlabosse

Installée au lieu-dit du Gary, commune de Sainte-Juliette-sur-Viaur, l'agricultrice élève environ 1 000 canards et canettes.

Qui dit Noël, dit foie gras ! Et le marché de Rodez ne peut déroger à cette règle. Dans les allées, de nombreux chalands sauront vous régaler à l'approche des fêtes, et vous apporter un peu de chaleur par leurs produits, alors que l'hiver ruthénois fait rage. Parmi eux, Sylvie Arlabosse.

Derrière son stand installé place du Bourg chaque mercredi et chaque samedi, l'éleveuse propose de la viande de canard, sous toutes ses formes. "C'est en période de Noël que l'activité est la plus forte", confie-t-elle. Pour le foie gras bien sûr, roi de nos buffets, mais également pour les manchons, magrets, confits ou autres rillettes, également prisés en cette fin d'année. L'exploitante a même pensé aux cadeaux de Noël, et propose divers coffrets gourmands à ses clients.

Il faut dire que son installation, la bien nommée Ferme aux canards, offre un cadre idéal à l'élevage des anatidés. C'est au lieu-dit du Gary que tout se passe, commune de Sainte-Juliette-sur-Viaur, où l'agricultrice est installée seule, avec le soutien de son époux. "On est partis de rien, avec même moins que zéro !", sourit Sylvie Arlabosse.

Présente au marché de Noël

C'est en 2002 qu'elle se lance dans l'élevage de canards, en ouvrant une ferme "hors cadre", comme elle s'amuse à le dire, signifiant qu'elle n'est pas issue du milieu agricole. Une question de facilité en quelque sorte. "C'est difficile de s'installer en tant qu'agriculteur lorsque nos moyens sont limités et l'aviculture propose moins de contraintes, c'est en partie ce qui a motivé mon choix", explique-t-elle.

Mais depuis ce temps, l'exploitation a bien grandi, connaissant divers travaux d'expansion, notamment "pour améliorer les conditions de gavage". Car aujourd'hui, 700 à 800 canards et 200 à 300 canettes peuplent les hangars de cette propriété.

Alors pour profiter de ces produits, rendez-vous au marché de Rodez, ou directement à la ferme, puisque Sylvie Arlabosse assure également un volet vente directe au Gary. Durant ce mois de décembre, il sera même possible de retrouver l'éleveuse en centre-ville de la préfecture aveyronnaise. Puisqu'elle tiendra l'un des chalets du marché de Noël, basés sur le carrefour Saint-Etienne. De quoi bien préparer nos tables alors que la période des fêtes approche à grands pas.