Connaissez-vous l'histoire du secrétariat du Père Noël, créé grâce à deux postières au grand cœur ?

Si le secrétariat du Père Noël a été créé en 1962, c'est grâce à deux postières qui ont décidé de répondre aux enfants sages par elles-mêmes... contre l'avis de leur direction.

Les lutins du Père Noël s'activent depuis Liboune (Gironde), près de Bordeaux, pour réceptionner et répondre aux lettres des enfants de toute la France, depuis le 14 novembre 2023. Un service qui a été créé en 1962, et qui a été commencé plus de dix ans encore en arrière par deux postières au grand cœur. Dès les années 50, elles ont décidé d'émerveiller les fêtes de fin d'année de milliers de tous petits, en plein contexte d'après-guerre.

Cela a commencé en Seine-Maritime, à Veules-les-Roses. Magdeleine Homo était peinée de recevoir chaque année des lettres dont les adresses n'étaient pas valables, puisqu'elles étaient simplement adressées au Père Noël, et qui devaient donc finir à la poubelle. Les agents de poste n'ont pas le droit d'ouvrir le courrier, ce dernier disparaissait donc sans même avoir été lu.

Avec sa collègue factrice Juliette Leboucher, Magdeleine Homo a pris la décision d'envoyer une réponse écrite aux enfants qui avaient pris la peine d'écrire au Père Noël. Sa petite-fille, Gabrielle Homo, explique dans une interview à BFMTV datant de 2022, que la nouvelle avait rapidement couru en Seine-Maritime : le Père Noël répondait aux enfants sages. "Ça s'est répandu un petit peu aux alentours et là, les enfants venaient poster des lettres à Veules-Les-Roses".

L'illusion était totale et magique dans la petite commune, puisque Juliette Leboucher en était la factrice... et qu'elle avait des oreilles partout ! "Véritable confidente, elle connaissait toutes les familles du village et donc les qualités et défauts de chaque enfant. Elle permit donc à Magdeleine d’écrire des conseils au plus près de la réalité à chaque enfant qui écrivait alors au Père Noël. Juliette était chargée de distribuer ensuite ces inhabituelles correspondances", écrit la mairie de Veules-les-Roses sur sa page Facebook dans une publication de 2020.

La naissance du secrétariat du Père Noël à Libourne

Si les enfants et leurs familles étaient enchantés, cela n'était pas du tout au goût de la direction de La Poste, qui a notamment menacé de blâme Magdeleine Homo et Juliette Leboucher. Déterminées à prouver qu'elles ne faisaient rien de mal, les postières ont demandé à rencontrer le ministre des Postes et des Télécommunications, Jacques Marette. Le rendez-vous s'est excellemment bien passé puisque le gouvernement a autorisé les deux amis à poursuivre leur mission secrète pour le Père Noël.

Malheureusement, la carrière d'assistante du Père Noël de Magdeleine Homo s'est arrêtée quelques années plus tard, face à l'impossibilité de répondre à toutes les lettres. Le groupe La Poste n'était finalement pas prêt à laisser partir ce service qui faisait le bonheur d'un si grand nombre d'enfants. C'est pourquoi il a été choisi de créer officiellement le secrétariat du Père Noël en 1962, qui prendra place ensuite en 1967 au dépôt central des rebuts à Libourne.

Dès le départ, il suffisait d'indiquer que la lettre était adressée au Père Noël pour qu'elle atterrisse dans mains de ses nouveaux lutins attitrés. De plus, un timbre n'était pas nécessaire et le service était donc gratuit. Un coup de marketing opportun qui a traversé les décennies jusqu'à aujourd'hui.

Magdeleine Homo, décédée en 1963, n'a jamais eu le bonheur de découvrir ce qu'est devenu son héritage.

Jusqu'au 20 décembre pour envoyer sa lettre

Cette année 2023, vous avez encore jusqu'au 20 décembre pour adresser votre courrier au Père Noël. Le célèbre barbu habillé de rouge est aussi à la pointe de la technologie, puisqu'il peut recevoir des lettres numériques, envoyées par le site pere-noel.laposte.fr. Dans les deux cas, les enfants sont assurés de recevoir une réponse signée du Père Noël.