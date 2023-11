Rodez : Agglobus relance son concept de "boîtes surprises" distribuées aux plus démunis à Noël

Pour offrir aux plus démunis durant les fêtes de fin d'année, voici comment procéder.

Du 25 novembre au 16 décembre, Agglobus s’associe avec le CCAS de Rodez afin de récolter des boîtes surprises remplies de belles choses. Ces doux présents seront distribués avant Noël aux organismes et foyers de l’agglomération de Rodez aidant les plus démunis.

Comment ça marche ?

Vous venez récupérer votre boîte vide gratuite dans l’un des points de collecte dédiés : place Charles-de-Gaulle (lors des marchés) les mercredis et samedis matin, à l’agence Agglobus (6, avenue Gambetta), au siège d’Agglobus (68, avenue de Toulouse) ou chez Demain éco concept (14, rue du Touat). Vous la remplissez avec un produit de beauté, un produit alléchant, quelque chose de chaud, un mot tout doux, et un loisir au minimum.

En refermant la boîte, pensez bien à préciser sur l’encart si la boîte est pour un homme, une femme, un enfant de - de 10 ans, ou de + de 10 ans, et la taille des vêtements. Ensuite, vous ramenez votre boîte dans l’un des points de collecte. La boîte sera ensuite distribuée par le CCAS à des personnes en difficulté, ainsi qu’aux organismes et foyers de Rodez aidant les plus démunis.

L’an passé, ce sont plus de 800 boîtes qui avaient été ainsi récoltées et remises aux bénévoles du Secours populaire.