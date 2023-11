Que vous soyez lettre traditionnelle ou plutôt lettre numérique, on vous explique comment l'envoyer au Père Noël !

Les lutins sont prêts à recevoir les lettres des milliers d'enfants destinées au Père Noël. Le célèbre secrétariat basé à Libourne (Gironde) a rouvert mardi 14 novembre 2023.

Pleins de petites mains de La Poste vont réceptionner les souhaits des enfants sages, et ces derniers recevront une réponse de la part du Père Noël comme chaque année... mais il ne sera pas seul à s'acquitter de cette tâche en 2023. Il sera en effet assisté par l'auteur à succès Michel Bussi dans l'écriture des réponses, révèle La Poste par voie de communiqué.

"Avec près d’1 million d’exemplaires vendus chaque année depuis 2018, Michel Bussi est très actif auprès des jeunes publics : il a écrit un conte de Noël pour la Croix Rouge et intervient régulièrement pour le Secours Populaire. Depuis 2018, il écrit pour la jeunesse, un de ses ouvrages les plus lus est Les contes du réveille-matin. Ses romans ont su enchanter un large public, tant les adultes que les enfants, grâce à son don pour tisser des récits empreints de mystère et d'émerveillement".

Plutôt lettre traditionnelle ou lettre numérique ?

Les 60 lutins de Libourne informent qu'il existe deux façons de contacter le Père Noël, maximum jusqu'au 20 décembre. Les enfants et leurs parents peuvent opter pour la lettre traditionnelle, l'enveloppe peut afficher l'adresse de leur choix du moment qu'elle comporte la mention "Père Noël". Il ne faudra pas oublier d'indiquer votre adresse au verso pour être certain de recevoir une réponse.

Autre solution : la lettre numérique. Le secrétariat du Père Noël a enfin son propre site internet désormais, via lequel les enfants peuvent écrire et personnaliser leur lettre. Voici le lien : pere-noel.laposte.fr

En plus d'un mot signé du Père Noël, bien aidé de la plume de Michel Bussi, les enfants recevront en retour une carte postale à colorier. Ils pourront choisir de la conserver ou bien de l'envoyer à leurs proches. "Le Secrétariat du Père Noël propose plusieurs formats de réponse parmi lesquels, une lettre à destination des écoles qui ont choisi de faire de cette aventure une expérience collective et pédagogique", renseigne La Poste. A noter que les frontières n'arrêtent pas les lutins du Père Noël, qui s'efforcent de répondre en français et en anglais si besoin.

Des dessins pour les enfants hospitalisés

Le secrétariat du Père Noël existe depuis 1962. Il accompagne chaque année plus d'un million d'enfants dans leurs preières correspondances avec la traditionnelle lettre au Père Noël.

Cette année, il invite également les enfants, s'ils le souhaitent, à envoyer des dessins et des messages dans leur lettre pour apporter de la joie aux enfants hospitalisés. Ces dessins seront transmis aux enfants par l’intermédiaire de la Fondation des Hôpitaux, que La Poste soutient depuis 1989 à travers l’emblématique opération des Pièces Jaunes.