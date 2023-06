Bozouls. Les estivales bozoulaises c’est samedi

L’association Festi’Boz issue du comité des jeunes de la cité organise différents évènements et tient à se faire entendre autour du canyon.

La prochaine manifestation appelée les Estivales bozoulaises aura lieu le samedi 17 juin à partir de 18 heures au parc Layrac de Bozouls le public pourra déguster et apprécier les planches de charcuterie, fromages et farçous ; pour accompagner un stand de boissons avec dégustation de bières et de vins est mis en place. Le tout avec un ensemble de musique spécifique et une participation de Fred Bonnet.

En préambule à 14 heures Un concours de pétanque est organisé avec inscription sur place 10 € la doublette.

La finale du Top 14 sera retransmise sur écran géant à 21 heures.

Tous les éléments seront donc réunis pour garantir un moment de partage en famille et entre amis. Les jeunes de l’association vous attendent nombreux et nombreuses pour démarrer, comme il se doit, l’été 2023.