"Une pincée de sel dans le café" grâce à l’ADMR Bozouls Comtal

Une belle journée printanière, un peu "frisquette" tout de même, n’a pas dissuadé les habitants – et même de plus loin – de se déplacer à la nouvelle salle des fêtes Cardabelle pour assister à la pièce de théâtre "une pincée de sel dans le café" ; une création originale de TPDEA (théâtre pour demain et après) sur un texte et une mise en scène signés Christophe Ribeyre.

Dans son mot d’accueil, le président de l’ADMR Bozouls Comtal remerciait les spectateurs pour leur présence mais aussi les bénévoles et salariés de l’association qui ont permis la tenue de ce spectacle. Il en profitait également pour féliciter et remercier, en présence du maire Jean-Luc Calmelly, la commune de Bozouls pour la réalisation de cette salle des fêtes magnifique.

Le spectacle a débuté pour emporter le public entre rire, dérision et émotion au travers des bavardages de trois femmes interprétées par Pascale, Aurélie et Marie-Agnès, autour d’un petit café, histoire de passer un moment… Une "comédie tendresse" où chacune d’elles, relate un évènement du passé qui l’a profondément marqué.

L’après-midi s’est terminé autour de gâteaux divers et quelques collations ; un moment convivial qui permettait d’échanger avec les comédiens et le metteur en scène.