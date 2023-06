Padel : deux paires ruthénoises sacrées championnes de l’Aveyron

De vendredi 9 juin à dimanche 11 juin, le comité départemental de padel organisait le tableau final du championnat aveyronnais sur les pistes de Vabre.

Le comité départemental de tennis padel a organisé à Vabre, de vendredi à dimanche, le tableau final du championnat départemental de padel par paire, qualificatif pour le championnat régional. Cette épreuve a compté 38 paires engagées (30 messieurs et 8 dames). Pour gérer cette compétition, le vice président départemental, Jean-Jacques Crognier, a relevé les difficultés dues au manque de courts en Aveyron. "Seuls Decazeville, Naucelle, Ceignac et Rodez ont des installations pour accueillir des matchs", a-t-il énuméré.

Tous les niveaux étaient inscrits dans ce championnat allant crescendo. Lors des poules, des participants affichaient un classement autour de 14000, alors que dans le tableau final, le meilleur classement était de 816 chez les hommes et 236 chez les dames. Au niveau comptable, la paire ruthénoise vainqueure, Bertrand Bouffies et Stephen Souyri, empoche 250 points, la paire finaliste, Joffrey Roberiot et Cyril Enjalbert, 200 points.

Chez les dames, les Ruthénoises Elsa Stepien et Steffi Merah ont remporté la finale départementale face à Sidonie Albouy et Elizabeth Lacombe. Les deux lauréats iront défendre les couleurs aveyronnaises lors du championnat d’Occitanie à Nîmes, les 14 et 25 juin, en vue d’une éventuelle qualification au championnat de France.