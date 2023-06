Rugby : neuf ans après la fin du Top 12, le club de Rodez lance un nouveau tournoi de jeunes

La première édition de la Rodez rugby cup aura lieu au Trauc, dimanche 18 juin, avec la participation notamment du Stade Toulousain et de Castres.

Seize équipes issues de quatorze clubs participeront, dimanche 18 juin au Trauc, à la première édition de la Rodez rugby cup, un tournoi mixte de rugby à X pour les jeunes de la catégorie U12. Si les formations aveyronnaises seront largement représentées, cet événement organisé par le club ruthénois a aussi attiré des noms prestigieux pour sa première. Le Stade Toulousain, Castres ou encore Colomiers sont ainsi de la partie.

"Nous voulions créer une manifestation importante pour les jeunes, explique Josian Graux, l’un des piliers de l’organisation. C’est un rendez-vous qui se veut à la fois sportif et culturel." En effet, les équipes qui arrivent dès le samedi pourront prendre part à une balade culturelle au travers des musées et rues de Rodez. "Pour les équipes déjà présentes le samedi soir, l’hébergement se fera au collège Saint-Joseph, où se déroulera une soirée bodéga avec paella, ainsi que la retransmission de la finale du championnat de France", ajoute l’organisateur.

Une compétition mixte, avec un bonus féminin

Sur le volet sportif, les choses sérieuses commenceront le dimanche matin sur les terrains du Trauc avec des matchs de poules permettant de qualifier les meilleures équipes en phases finales, disputées l’après-midi. "Afin de toujours plus valoriser le rugby féminin, au cours des matchs de poule, un bonus de points sera attribué aux équipes ayant des filles dans leurs rangs", précise Josian Graux.

Impliqué dans l’école de rugby de Rodez, ce dernier en prendra la tête le 1er juillet, lors du barbecue de fin de saison de l’école. Il prendra la suite de Christophe Storaï, et prendra aussi son rôle de vice-président du Rodez rugby. "Christophe restera entraîneur mais pour des raisons personnelles, il souhaite prendre du recul", indique son successeur.

Un héritier du Top 12 ?

La première édition de la Rodez rugby cup va évidemment rappeler le souvenir du Top 12. Ce tournoi de jeunes était co-organisé par l’association éponyme et le Stade Rodez Aveyron entre 2003 et 2014. Également destiné à la catégorie U12, il était devenu un grand rendez-vous du début de l’automne, avec des équipes venues de toute la planète ovale.

Il ne faut pas plus pour voir dans ce nouveau rendez-vous une forme de renaissance, bien que Josian Graux, pour sa part, ne veut surtout pas faire d’amalgame. "Même si l’idée est de faire évoluer le Rodez rugby cup vers un niveau international, nous n’aimons pas trop l’associer car nous débutons à petit niveau. Le Top 12 était devenu une grosse machine et il faut des années et des années pour en arriver à ce niveau, dit-il. Nous avons créé la première édition et maintenant les clubs vont savoir qu’à cette date il y a un tournoi important à Rodez, ce qui leur permettra de le cocher sur leur calendrier." Avec l’ambition de faire évoluer ce tournoi année après année, et pourquoi pas de retrouver une dimension internationale.