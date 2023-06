Basket-ball : l'Aveyronnaise Leïla Lacan et l'équipe de France démarrent l'Euro par un succès contre l'Allemagne

L’équipe de France féminine faisait son entrée en lice jeudi soir face aux Allemandes, en Slovénie. Une première victoire (58-50).

Le départ n’est pas parfait, mais l’essentiel est assuré. Après avoir souffert pendant une bonne partie du match jeudi, et avoir notamment été menées 7-0 après trois minutes de jeu, les tricolores ont petit à petit réussi à prendre le meilleur sur leurs adversaires du soir. Se faisant tout de même suffisamment peur pour que la joie ne règne pas dans les réactions d'après-match des Bleues, elles qui étaient bien au-dessus de leurs adversaires du soir sur le papier. Mais qu'importe la manière, elles retiendront certainement le résultat.

Près de 5 minutes de jeu pour Lacan

Cette rencontre était particulière pour une fille, notamment. L'Aveyronnaise Leïla Lacan. Si l'ancienne de Baraqueville et Rodez a honoré ses cinq premières sélections en amicaux ces dernières semaines, elle faisait là ses débuts en compétition officielle. Des débuts qui ont tardé à démarrer, puisque Lacan n'a foulé le parquet slovène qu'en toute fin de 3e quart-temps, et au début du suivant, pour un total de 4 minutes 55 de jeu. Une courte, et difficile, première. L'actuelle joueuse d'Angers, rentrée à la mène dans un contexte tendu pour les tricolores, ne parvenant pas à inscrire de point.

Mais celle-ci aura l'occasion de se rattraper très rapidement. Les Bleues faisant leur retour à l’Arena Stožice dès vendredi après-midi, à 15 heures, pour y affronter la Grande-Bretagne.