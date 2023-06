CARTE. Risque incendie et sécheresse : 26 départements placés en vigilance jaune par Météo France

26 départements seront plus vulnérables aux feux de forêt ce vendredi.

Après une longue période d'orages, qui a principalement touché le sud de la France, les dangers de la sécheresse refont surface. D'autant que les fortes chaleurs seront au rendez-vous en fin de semaine selon Météo France.

Les vigilances de la "météo des forêts" gagnent du terrain ce vendredi 16 juin 2023. Ce nouvel outil lancé au début du mois informe sur le niveau de danger de feux établi à partir des prévisions météorologiques, ces dernières influençant "fortement le départ et la propagation des feux", et de l'état de sécheresse de la végétation.

26 départements sont placés en vigilance jaune, essentiellement dans le nord du pays qui a été bien moins concerné par les pluies du mois de mai et de début juin.

Les 26 départements placés en risque "modéré" ce vendredi. Capture - Météo France

Sont concernés : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Haute-Saône, Meuse, Haute-Marne, Côte-d'Or, Yonne, Marne, Ardenne, Nord, Loiret, Loir-et-Cher, Sarthe, Eure-et-Loir, Eure, Seine-Maritme, Yvelines, Val-d'Oise, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Paris. Dans le sud du pays, les Bouches-du-Rhône sont aussi en vigilance jaune.

Depuis le début du mois de juin, seuls des risques "modérés" ont été actés par Météo France. Un département en orange passe en risque "élevé" et en rouge en risque "très élevé". Si ces alertes sont activées, des mesures seront attendues de la part des préfectures.

Une fin de semaine chaude avant de nouveaux orages

Météo France s'attend à une fin de semaine "calme et estivale" sur une majeure partie du pays. Les températures devraient grimper à compter de samedi pour atteindre les 30°C presque partout en France avec localement des pointes à 32 voire 33°C.

Mais le ciel devrait se couvrir à nouveau à partir de dimanche 18 juin et les températures vont être revues à la baisse. "Une dégradation devrait arriver depuis le proche Atlantique en journée, des averses orageuses pourraient concerner toute la moitié ouest et progresser lundi avec des orages sur une grande partie du territoire en fin de journée. Les jours suivants restent instables et chauds".