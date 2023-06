Réquista. Le club d’accordéon à la fête de la brebis

En ce temps de fête populaire annuelle à Réquista où la brebis est célébrée en reine du territoire, cette dernière a été éclipsée le temps du défilé des chars par les insectes dont c’était le thème cette année. Le char de l’accordéon club a bourdonné autour de sa ruche géante avec sa reine qui guettait ses ouvrières très actives sur les fleurs parsemées autour du char ; les jeunes apiculteurs bien protégés sous leurs tenues professionnelles ont calmé tout ce petit monde avec leur soufflet d’où sortait une fumée à l’odeur très caractéristique. Pendant ce temps quelques parents ont distribué des bonbons au miel sortis des ruchettes construites par Guy Lacan, qui a aussi réalisé les alvéoles de la ruche. Malgré le brouhaha ambiant, le public a pu saisir au passage le chant de la ruche grâce à la sono installée sur le char et diffusant "le vol du bourdon". Toutes les petites mains de l’ACR ont fait preuve d’une grande imagination et de compétences extraordinaires pour réaliser ce chef-d’œuvre, et Guy Lacan peut être fier du résultat : il a réuni dans ce projet ses trois passions : la musique, le travail du bois et l’apiculture.

Après cet intermède festif, partagé avec l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour que cette fête soit une réussite, les jeunes musiciens invitent le public du Réquistanais au concert qu’ils vont donner mardi 27 juin à 21 heures à la salle de spectacle. Ils souhaitent faire découvrir au plus grand nombre toutes les facettes de cet instrument emblématique (entrée libre).