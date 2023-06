Entraygues-sur-Truyère. Festival d’accordéon : le public nombreux et ravi en redemande !

Dimanche dernier, c’est sur une immense émotion que le festival d’accordéon s’est terminé. Lionel Suarez, virtuose de l’accordéon, revenait pour un quatrième rappel régaler son public.

La salle des fêtes était comble, et le public suspendu à son instrument, chantait en même temps.

Ce festival exceptionnel a en effet attiré beaucoup de monde et des visiteurs venus pour une soirée sont revenus pour les autres concerts. C’était un grand défi pour Lucia Genilloud et Guillaume Fric, et leur association "Autour de l’accordéon" d’organiser ce festival et d’attirer des spectateurs dans le petit village de Saint-Hippolyte. Mais le succès a été immédiat : "Ce festival, rassemblant tous les styles de musiques, a contenté tous les amateurs et a mis en valeur l’accordéon." Une belle programmation qui a mis sur scène enfants et élèves de la résidence Haut2Gamme, amateurs, artistes et vedettes, avec de grandes qualités artistiques et humaines.

Beaucoup de repas ont été servis et le bal était complet.

Les participants, totalement enchantés, ont dansé jusqu’au petit matin, sans se lasser, retrouvant l’ambiance de leur jeunesse.

Samedi soir, la mairie a offert une surprise avec un magnifique feu d’artifice.

Lucia Genilloud et Guillaume Fric remercient la mairie qui a participé au projet, les artistes, les bénévoles et le Festival national d’accordéon pour leur aide, ainsi que Mathieu Barbier pour le son.

Ils sont fiers d’avoir animé leur village et de présenter cet instrument fabuleux qui gagne en notoriété : l’accordéon, leur passion.

Le public tient aussi à les remercier d’avoir organisé ses quatre jours formidables.