Le groupe audois G63 arrive sur Rodez, pour y proposer deux concerts pop rock, ce vendredi 16 juin au Bistrot Guinguette, à partir de 20h, et le lendemain soir samedi 17 juin au Grand Café, à partir de 19h.

C’est un groupe qui a déjà à son actif six albums et de grandes expériences scéniques. Et en parcourant les festivals, G63 a assuré pas mal de premières parties et côtoyé sur scène les Bruel, Cabrel, Goldman, Eddy Mitchell, ou encore Joë Bonamassa, Les Négresses Vertes, Louis Bertignac, Olivia Ruiz, Charlélie Couture… Excusez du peu !

Belles influences

Influencés par le rock mélodique des années 70/80, les musiciens du Groupe G63 ont trouvé leur source d’inspiration auprès des formations anglo-saxonnes mythiques, comme Queen, Kansas, Boston, Foreigner, Toto, Bob Seger, Led Zeppelin, et, plus proche de nous, Bonamassa. Leur truc, c’est la création. Leurs guitares vintages et leurs amplis à lampes dégagent cette authenticité rock des années Mercury, avec, s’il vous plaît, des textes en français.

Les G63 ont débuté leur tournée d’été par Perpignan et Carcassonne, et vont donc poser leur flycase à Rodez le temps d’un week-end. Un mix de compositions et reprises sont prévues dans leur set.



Ne manquez pas ces deux soirées, à partir de 20 heures ce vendredi au Bistrot Ginguette (rond-point de la Mouline) et demain samedi à partir de 19 heures au Grand Café (place de la Cité).