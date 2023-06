CARTES. Occitanie : voici les sites de baignade avec une eau d'excellente qualité, département par département

On fait le point sur tous les sites de baignade répertoriés en Occitanie, et lesquels présentent la meilleure qualité de l'eau.

Avec ses 230 kilomètres de littoral et "une multitude de zones propices à la baignade le long des rivières et plans d'eau", se jeter à l'eau en milieu naturel est très tentant en Occitanie pendant l'été. L'Agence régionale de santé (ARS) recense 452 sites de baignade dans la région, dont 298 en eau douce et 154 dans la mer Méditerranée.

Dans la grande majorité de ces sites, la baignade ne pose pas de problème sanitaire, mais elle est très déconseillée à certains endroits où la qualité de l'eau peut présenter des risques. On fait le point en carte pour chaque département d'Occitanie.

Ariège

Le département dispose de 7 sites de baignades naturelles en eau douce, dont 6 qui présentent une qualité de l'eau excellente. Il faut se mouiller avec précaution pour le SAS Petit Baigneur d'Aquaplaypark, le site est considéré comme "non classé" car il n'a pas connu suffisamment de prélèvements.

Les sites de baignade en Ariège. ARS

Aude

Le département profite d'une excellente qualité de l'eau grâce "aux conditions climatiques très favorables durant l'été (absence de pluviométrie, de ruissellement et de contamination des zones de baignades)".

Les sites de baignade en mer dans l'Aude. ARS

Les 29 sites en mer présentent une qualité de l'eau excellente, tout comme 9 sites sur 11 pour les coins de baignade en eau douce.

Les sites de baignade en eau douce dans l'Aude. ARS

Aveyron

Le département recense 55 sites de baignade, et 37 d'entre eux ont une qualité de l'eau excellente (8 de bonne qualité, 3 de qualité suffisante et 2 de qualité insuffisante).

Les sites de baignade en Aveyron. ARS

Gard

Pas de crainte pour se baigner en mer dans le Gard, les 6 sites présentent une qualité de l'eau excellente.

Les sites de baignade en mer dans le Gard. ARS

Mieux vaut se renseigner en revanche au moment de se jeter en eau douce : 52 sites ont eu qualité excellente, 13 bonnes, 4 suffisantes, 2 insuffisantes et 5 sites sont non classés. Dans le nord du département, le site de La Grotte des Fées a été fermé à la baignade.

Les sites de baignade en eau douce dans le Gard. ARS

Haute-Garonne

Sur les 10 sites de baignade en eau douce de la Haute-Garonne, 9 ont eu qualité de l'eau classée excellente. Il est déconseillé de tremper les pieds sur le site de baignade aménagée de Saint-Jory où la qualité de l'eau est insuffisante.

Les sites de baignade en Haute-Garonne. ARS

Gers

Le Gers possède 10 sites de baignade et 9 présentent une qualité de l'eau excellente. Prudence en revanche au lac de l'Uby Cazaubon qui est un site non classé car il ne dispose pas assez de prélèvements.

Les sites de baignade dans le Gers. ARS

Hérault

Les feux sont au vert pour se baigner en mer dans l'Hérault, 67 sites ont une qualité de l'eau excellente et 1 site a une qualité de l'eau bonne. "Ainsi, 99 % des baignades en eau de mer sont conformes à la Directive Européenne", relève l'ARS.

Les sites de baignade en mer dans l'Hérault. ARS

Attention en revanche pour les baignades en eau douce. 27 sites ont une qualité d'eau excellente, 10 bonnes, 2 suffisantes mais 2 sont insuffisantes et 2 sites sont fermés à la baignade :

Les sites de baignade en eau douce dans l'Hérault. ARS

Lot

Il est sans risque de se baigner presque partout dans le Lot : 14 sites présentent une qualité de l'eau excellente et 6 ont une qualité bonne. Mais le site de Cahors Plage affiche une qualité suffisante, et la qualité est jugée insuffisante à Saint-Cirq-Lapopie. Trois sites sont non classés car pas assez de prélèvements ont été effectués jusqu'à présent.

Les sites de baignade dans le Lot. ARS

Lozère

La majorité des sites d'eau douce en Lozère présentent une qualité de l'eau excellente (20 au total), pour 7 sites avec une qualité bonne, 1 avec une qualité suffisante et 3 avec une qualité insuffisante. La baignade est interdite sur le plan d'eau de Grandrieu, et deux sites sont non classés par manque de prélèvements.

Les sites de baignade en Lozère. ARS

Hautes-Pyrénées

Difficile de se baigner en milieu naturel dans les Hautes-Pyrénées. La baignade est interdite à Lourdes Plage, quand les sites du lac de Magnoac et du lac de Genos Loudenvieille sont considérés comme "non classés" en raison d'un nombre de prélèvements insuffisant.

Les sites de baignade dans les Hautes-Pyrénées. ARS

Pyrénées-Orientales

98 % des eaux de mer sont classées en excellente qualité dans les Pyrénées-Orientales :

Les sites de baignade en mer dans les Pyrénées-Orientales. ARS

En eau douce, quatre sites présentent une qualité de l'eau excellente et deux de bonne qualité. Mais la baignade est interdite à El Mouli sur la commune de Pezillla-de-Conflent.

Les sites de baignade en eau douce dans les Pyrénées-Orientales. ARS

Tarn

La totalité des sites du Tarn présentent une qualité de l'eau excellente à l'exception du Roc Blanc près d'Albi, où la baignade est interdite.

Les sites de baignade dans le Tarn. ARS

Tarn-et-Garonne

Le Tarn-et-Garonne ne possède que 7 sites de baignade, dont 3 avec une qualité de l'eau excellente, 3 avec une qualité bonne et une avec une qualité suffisante.

Les sites de baignade en Tarn-et-Garonne. ARS

