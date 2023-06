Luc-la-Primaube. De la bonne humeur pour l’opération "Bouge ton Ehpad"

À travers ce titre évocateur "Les kinés sont de retour", la fédération étudiante appelle les futurs kinésithérapeutes à s’investir auprès des personnes âgées résidentes en Ehpad. Ainsi, la Maison Sainte-Anne à La Primaube, a eu le plaisir d’accueillir des élèves en 1re et 2e années de kiné, pour proposer un après-midi de gym aux résidents. Ils ont ainsi pu participer à plusieurs ateliers qui leur étaient proposés : un atelier double tâches (réaliser 2 consignes à la fois), gym douce, un parcours et des jeux d’adresse. Ces ateliers étaient adaptés aux différents niveaux d’autonomie des aînés. Cette rencontre était ouverte également aux personnes de l’extérieur qui participent à l’Activité Physique Adaptée. Cette rencontre s’est clôturée par un goûter durant lequel chacun a pu échanger sur ses ressentis. Ces ateliers ont fait l’unanimité et ils seront reconduits l’année prochaine. À travers ce titre évocateur "Les kinés sont de retour", la fédération étudiante appelle les futurs kinésithérapeutes à s’investir auprès des personnes âgées résidentes en Ehpad.