Escrime : la Castonétoise Lise Valière, 8e au championnat de France, en stage national à Vichy

La jeune escrimeuse du CEOC termine par une grosse performance une saison qui était d’ores et déjà remarquable.

Le week-end des 10 et 11 juin, Lise Valière a pris une très belle 8e place lors de la finale du championnat de France M15 qui se déroulait à Albi ; une performance assortie d’une belle médaille de bronze avec l’équipe d’Occitanie en Nationale 2. Lise avait déjà réalisé un parcours remarquable lors des phases de qualification, doublement victorieuse en 1/8 et ¼ de finale de Ligue puis de Zone, mais un petit bémol à Valence pour la ½ finale avec un résultat en deçà de ses espoirs. C’est donc avec un certain esprit de revanche, que Lise se présentait à Albi. Et dès la matinée de poule, c’est bien une "guerrière" que l’on retrouvait, avec un 4 sur 5 pour les victoires, et une grosse motivation que l’on ressentait sur la piste. Rassurée par ces prestations matinales, Lise a attaqué le tableau en confiance, et enchaînait les tours, avec beaucoup de maîtrise et de justesse dans son escrime. De quoi arriver en ¼ de finale sans être véritablement mise en danger. Sauf que là, elle allait affronter la future gagnante du jour, elle aussi en pleine confiance. Malgré une belle résistance, Lise s’inclinera 6/10, pour une très belle 8e place finale.

Le week-end sera complet avec le dimanche une 3e place dans le championnat de N2, médaille que Lise et ses camarades d’Occitanie sont allées chercher après un beau parcours dans un championnat N1 des plus relevé.

À noter chez les garçons le beau parcours de Ludovic Viguier, plongé pour la 1re fois dans un contexte de très haut niveau. Ludovic n’aura rien lâché de la journée et aura certainement beaucoup appris, il terminera à une encourageante 58e place sur plus de 100 tireurs.

En équipe 2 d’Occitanie, avec son camarade Vito Porneczy-Marque (surclassé), les 2 jeunes tireurs termineront à la 27e place, emmagasinant là aussi une belle expérience.

À noter que grâce à sa performance et à l’ensemble de sa saison, Lise a été retenue pour participer au stage national de fin de saison à Vichy.

Encore bravo à ces jeunes tireurs et à tous leurs camarades du club d’Onet le Château pour cette belle saison.