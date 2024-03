Escrime : "Je suis dans le creux de la vague", reconnaît l'épéiste ruthénois Gaétan Billa

À partir du samedi 9 mars, les Ruthénois Aymerick Gally, Grabiel Lugo et Gaétan Billa seront en Hongrie pour le deuxième Grand Prix d’épée de la saison. L’occasion de s’entretenir avec le dernier d’entre eux, arrivé l’été passé sur le Piton, en remplacement d’Alexandre Bardenet, avec les Jeux olympiques de Paris en ligne de mire.

Tout d’abord, racontez-nous les raisons de votre arrivée à Rodez, après plusieurs années passées à la capitale…

J’étais au Paris université club (Puc) depuis cinq ans. Il y avait des choses qui se passaient bien et d’autres moins bien… Après ma saison dernière, durant laquelle j’ai eu des résultats sympathiques, j’ai eu des propositions, dont une de Rodez. Je suis originaire du sud ouest (Dax) donc je connaissais bien Rodez, ayant fait beaucoup de compétitions face à ce club quand j’étais jeune, donc j’ai choisi de revenir près de mes origines.

Malgré votre signature en Aveyron, vous vous entraînez toujours à l’Insep. Comment vous organisez-vous entre les deux structures ?

Pour les compétitions internationales, je pars avec le groupe France et les entraîneurs nationaux (Gauthier Grumier et Hugues Obry, NDLR).

Par contre, pour ce qui est des compétions nationales, je pars avec le club, même si je ne suis pas encore venu (à Rodez depuis l’été dernier). On n’a pas trop eu l’occasion encore, car on a eu qu’une semaine et demie de vacances à Noël.

Après trois manches de coupe du monde et un Grand prix disputés, avec des résultats en demi-teinte, comment jugez-vous votre première moitié de saison ?

Un peu compliquée. Je n’ai pas des résultats extraordinaires ces derniers temps… Après un bon début de saison, où on gagne la coupe du monde de Berne par équipes, ça a un peu décliné. Sur les dernières compétitions, ce n’est vraiment pas terrible. Je fais des contre-performances qui ne sont pas idéales par rapport à l’année dernière.

Après, je relativise un peu aussi, parce qu’il y a deux ans et demi, je n’avais jamais fait de coupe du monde senior. Je suis arrivé sur le circuit assez tard, parce que plus jeune, je n’avais pas une assez bonne régularité, et, pourtant, j’ai fait des perfs’ assez tôt. Je suis actuellement dans le creux de la vague. Il y a des choses que je pensais avoir acquises, qui ne le sont pas forcément au final… Je suis peut-être passé vite sur certaines étapes. Et puis, j’avais des mauvais objectifs en tête sur les dernières compétitions, qui ont fait que je n’étais pas dans le bon état d’esprit.

C’est-à-dire ?

Je ne me suis pas forcément focalisé sur ce qu’il se passait là, mais plutôt sur ce qui allait se passer ensuite. Les Jeux olympiques, bien sûr, parce que tout le monde nous en parle. Mais même à plus court terme, je pensais déjà au deuxième jour de compète, alors que je n’avais même pas passé le premier.

Vous venez de l’évoquer. Quand on fait partie de l’équipe de France, difficile de ne pas rêver des Jeux olympiques de Paris. Malgré des résultats en deçà de vos attentes, y participer est-il toujours votre objectif principal ?

Ça a toujours été mon objectif. Mais pas au point de l’avoir tout le temps en tête. Je me dis maintenant que si ça arrive, ça arrive, sinon tant pis. Ça arrivera plus tard. Être jeune, ça permet de se dire que ce n’est pas ma seule chance de faire les Jeux olympiques.

Je relativise davantage par rapport à ça. Je n’ai plus grand-chose à perdre, il faut que je fasse des grosses perfs’ pour y arriver, donc autant tout donner sans se prendre la tête. Après, c’est toujours possible. Il reste quatre coupes du monde et beaucoup de points à aller chercher pour se qualifier. Il y a encore du chemin.

Ce week-end, vous prendrez part au Grand Prix de Budapest, sur lequel vous aviez fait votre premier podium individuel international l’an passé (3e place). Une ville dans laquelle vous avez aussi été vice-champion d’Europe U23 en mai 2023 avec la France…

Budapest me réussit bien pour l’instant. Mais après, c’est à double tranchant, parce qu’on se met un peu la pression, en se disant que ça a déjà marché ici, donc pourquoi pas encore une fois !

La saison dernière, jusqu’à Budapest je n’avais pas vraiment fait de résultat. Après mon podium, qui est un de mes meilleurs moments en carrière, j’avais enchaîné avec des tableaux de 16 et de 32 (8es et 16es de finale), donc c’est plutôt la deuxième partie de saison qui m’avait été bénéfique.