Paris Centre : une initiation aux jeux handisports

L'animation a lieu le mercredi 21 juin de 15h 30 à 18h sur le parvis de la Mairie de Paris Centre.

Dans le cadre du Mois parisien du Handicap et de la Journée Olympique, l'Office du Mouvement Sportif de Paris Centre, la Direction de la Jeunesse et des Sports et la Mairie de Paris Centre vous proposent de venir pratiquer différentes disciplines para-sportives, avec le concours des associations Viking Club Paris, Le Ring Parisien et Roller Squad Institut et le Comité Départemental de badminton de Paris , venez découvrir le Cécifoot, la handi-boxe, le para-badminton et la boccia !

Mercredi 21 juin - de 15h30 à 18h - parvis de la Mairie de Paris Centre (rue Eugène Spuller, 3e arrondissement).