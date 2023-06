Le Monastère. Une médiathèque municipale va voir le jour au centre du village

Lors de ce dernier conseil municipal avant la pause estivale, il a été décidé à l’unanimité la création d’une médiathèque municipale. Celle-ci sera installée au rez-de-chaussée du Centre social près de la mairie. Le maire, Jacques Montoya, a précisé que le Centre social va ainsi trouver une nouvelle vocation et que l’installation de cette médiathèque au cœur du village va permettre de renforcer le lien social sur la commune. La médiathèque départementale a été sollicitée pour établir un partenariat en termes de conseils et d’aide à la création d’un fond.

Une délibération a été prise ensuite sur la mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation concernant le secteur du Puech Sainte-Lucie.

La commune du Monastère a sollicité Rodez Agglomération pour la réalisation de cette étude afin de donner une cohérence au développement de l’urbanisation sur ce secteur, repéré comme future zone d’extension de l’habitat sur la commune. Un bureau d’études accompagnera la commune.

Le maire a ensuite invité le conseil municipal à délibérer sur la désignation d’un référent déontologue de l’élu local. En effet, la loi relative à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration prévoit la possibilité pour tout élu local de pouvoir consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques.

Les élus ont voté à l’unanimité le choix de Monsieur Hervé Olivier, référent proposé par Rodez Agglomération.

Robert Dieudé a fait un point sur les travaux en cours et à venir : travaux de finition à l’école, réfection toiture et installation de volets roulants au Centre social ainsi que le changement de la chaudière de ce bâtiment.

Parmi les travaux à venir, notons le début prochain de la rénovation énergétique de la salle polyvalente, des vestiaires du stade et de son éclairage, ainsi que l’installation d’une ombrière photovoltaïque installée dans la cour du centre de loisirs, ces travaux visant à impacter le coût financier et écologique de ces installations.

Le projet polygone "Près du couvent" a été présenté et le plan est consultable en mairie.

Enfin, Nathalie Calmels a rappelé les rendez-vous évènementiels de l’été à l’abbaye : le spectacle "Musique et lumières", du jeudi 13 juillet et la création d’une pièce de théâtre de Georges Feydeau dans le courant du mois d’août, que le public sera invité à découvrir en assistant à la totalité de la création, depuis le choix de la mise en scène, en passant par les répétitions et jusqu’à la représentation finale.