Le Monastère. Un appel aux dons pour sauvegarder la mémoire collective

2024 est une année faste en grandes commémorations Mémorielles. Nous allons effectivement fêter cette année le 80e anniversaire des débarquements de Normandie et de Provence, mais plus près de nous, nous allons aussi célébrer le 80e anniversaire de la libération de l’Aveyron et du terrible massacre de Sainte-Radegonde. Vincent Besombes, président du comité de Rodez de l’association mémorielle Le Souvenir français et Passeur de mémoire, commence à être connu et reconnu dans notre département pour ses nombreuses actions et ses travaux historiques. Petit-fils d’un résistant du maquis Jean-Pierre, il collecte depuis son plus jeune âge des objets, des documents et des photographies sur les deux guerres mondiales et sur la Résistance. Ces objets lui permettent de présenter régulièrement des expositions et des conférences au public et aux scolaires. Il profite aujourd’hui de nos pages pour lancer un appel à nos lecteurs : "J’ai besoin de vous pour m’aider à sauvegarder notre histoire et notre patrimoine. ‘’Un pays qui oublie les erreurs de son passé se condamne à les revivre’’, disait Winston Churchill. Beaucoup trop de choses finissent dispersées sur les brocantes ou jetées dans les déchetteries lors de successions ou de ventes de maisons familiales. Aidez-moi à protéger et à sauver de l’oubli tous ces souvenirs qui font la richesse de l’histoire de nos familles et de notre beau Rouergue. Si vous avez des objets, des documents ou des photographies et que vous avez envie de les transmettre, n’hésitez pas à me contacter en m’envoyant un mail (vincent.besombes@9online.fr)".

Vous pouvez retrouver le travail mémoriel de Vincent Besombes à travers une très belle exposition sur la libération de l’Aveyron, qu’il présentera du 3 au 29 mai, à la médiathèque de Gages-Montrozier. Vous pouvez également suivre ses chroniques historiques, "Mémoire aveyronnaise", sur CFM Rodez, tous les quinze jours, le mardi à 12 h 30 et le dimanche à 19 heures ou en podcast sur www.cfmradio.fr/emissions/memoire-aveyronnaise