Le Monastère. Une soirée cinéma "nature" plébiscitée

Une soixantaine de personnes ont assisté à cette première séance de cinéma nature proposée par le club de rando vendredi 12 avril. Deux très beaux films de 50 à 55 minutes sur "La faune et la flore au fil des saisons dans les 100 Vallées et sur l’Aubrac" ont été projetés, réalisés en totalité par Jean-Pierre Dalbin, cinéaste amateur aveyronnais. Amoureux et passionné de la faune et de la flore de notre environnement proche, il a très bien su concrétiser ce monde caché, en partant à la chasse aux images avec l’aide de caméras installées en milieu naturel. Il a saisi une multitude d’instants magiques, au fil des saisons, sublimés par la présence de cerfs, de sangliers, de renards, de blaireaux et bien d’autres résidents de nos forêts. Que d’émotions à la vue de ces belles images de fleurs, de nature, qui évolue sans cesse, d’animaux sauvages dans ces sublimes paysages de l’Aveyron.

Chacun a pu prendre conscience que la nature est belle, mais fragile et qu’il faut la préserver pour

les générations futures.

Un grand merci à Jean-Pierre Dalbin, aux bénévoles du club de rando, à la mairie et à l’AGAS pour cette belle soirée cinématographique qui pourrait en appeler d’autres.