Onet-le-Château. Le film "Chante Coucou" disponible en ligne

Vous étiez nombreux à l’attendre, le film documentaire "Chante-Coucou", retraçant l’histoire des Quatre-Saisons, est enfin disponible en vidéo !

Il avait été diffusé à deux reprises devant une assistance comble à l’Athyrium, il est désormais disponible en vidéo, gratuitement, sur le site internet ainsi que sur la chaîne YouTube de la Ville d’Onet-le-Château.

Une partie du film aborde les principales étapes de la fondation de la cité : son contexte de création, son plan, l’aménagement des rues et la construction des premières maisons du "petit train", le rôle de l’entreprise de travaux publics et de maçonnerie Campo, jusqu’à l’inauguration en 1963.

Richement illustré de photographies anciennes, ce documentaire réalisé par la Direction du patrimoine culturel de Rodez agglomération et avec le soutien de la Ville d’Onet-le-Château, apporte une dimension sociale et humaine essentielle avec les témoignages des premiers habitants du quartier filmés en 2017 et 2020 à l’occasion d’un projet culturel accompagnant les transformations du quartier. Le film a bénéficié du soutien du ministère chargé de la Ville et du Logement dans le cadre des subventions accordées au titre de la Politique de la Ville (le quartier des Quatre-Saisons étant défini comme quartier prioritaire) pour la réalisation des portraits d’habitants.

Deux possibilités pour visionner le film En vous rendant sur le site internet de la Ville, www.onet-le-chateau.fr, rubrique "Vivre à Onet" – "les Quartiers".

Vous pouvez également visionner le film sur YouTube, soit directement sur la chaîne YouTube de la Ville d’Onet-le-Château, soit en tapant "Chante-Coucou" dans la barre de recherche.