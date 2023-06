Toulonjac. L’investissement bénévole n’est pas un vain mot dans le village

Il y a peu, nous avions découvert un cantonnier bénévole et discret qui avait opéré un sérieux travail de débroussaillage, dans le ruisseau à proximité du pont près du carrefour vers Biron. Car exécuter gratuitement un nettoyage considérable, en enlevant les déchets résultant d’incivilités, éradiquer les orties, les ronces, les arbustes et autres halliers, c’est assez remarquable par les temps qui courent.

Encore plus récemment, une douzaine de citoyens ont retroussé leurs manches et mis en œuvre leurs débroussailleuses et leurs serpettes pour éliminer les épineux et les mauvaises herbes des sentiers de randonnée.

En suivant, deux cantonniers chevronnés ont exécuté un nettoyage important, gratté le chiendent, les sureaux et autres plantes invasives, tout autour de la stèle de la Vierge. Et deux élus soucieux de la représentation du village ont réalisé un travail considérable de désherbage, de tonte des parties engazonnées dans le cimetière communal, mais aussi de débroussaillage sur certaines concessions abandonnées.

Ce lieu où reposent nos aïeux est aussi un lieu de recueillement et il est indispensable de soigner l’état général de la nécropole communale, par respect pour les défunts, pour les familles et pour l’image de marque du village.