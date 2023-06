Entraygues-sur-Truyère. Fête des villages et concours de pétanque

Début juin, se tenait la première édition de la fête des villages de St-Hippolyte qui a pour principe de réunir tous les habitants de la commune sans exception, et de les rassembler autour d’un pique-nique partagé dans un lieu-dit (qui sera différent chaque année), afin de découvrir tous les recoins de la commune.

Ce samedi-là, une quarantaine d’habitants ont répondu présent au Comité Festif des Petits Villages de St-Hippolyte en apportant quiches, farçous, tartes… au lieu-dit Vaurs. Les participants ont terminé la journée en jouant à la belote ou à la pétanque, dans une ambiance conviviale. Forte de son succès, cette fête sera reconduite l’année prochaine. De plus, un concours de pétanque aura lieu tous les mardis à St-Hippolyte, de début juin jusqu’au 5 septembre, hors 15 août. Pour la première soirée, 8 pétanqueurs se sont affrontés : Félicitations à Lucien Couderc et Alain Denoyëlle qui ont remporté la première place.

Les inscriptions se feront de 19 h 30 à 20 h au terrain de pétanque de Saint-Hippolyte. 5 € par participant, avec des lots pour les 5 premières équipes.

Pour la suite des festivités, la fête de St-Hippolyte se déroulera les 12 et 13 août et la fête de Rouens les 25, 26 et 27 août.