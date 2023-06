Salles-la-Source. Ce sont les "Journées du patrimoine de pays et des moulins" au musée

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2023 de 14 h à 18 h, à l’occasion des journées du patrimoine de pays et des moulins au musée, l’entrée et les activités seront gratuites au musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source. Il sera proposé de découvrir des savoir-faire fondés sur l’utilisation de matériaux aussi simples et naturels que le bois, le papier, les végétaux… Ou quand l’ordinaire devient extraordinaire.

L’équipe du musée a préparé un riche programme pour ravir les visiteurs : démonstrations d’artisans (sculpture sur parchemin, transformation du bois abîmé, fendu, ou noueux). Les curieux pourront s’essayer à la technique du chantournage ou découvrir l’impression végétale lors d’ateliers ouverts à tous à partir de 6 ans. Dans le musée, c’est également l’occasion de (re) découvrir les collections présentées et de visiter l’exposition temporaire "Cochons : l’amour vache !"

Deux parcours de visite sont disponibles directement sur le smartphone des visiteurs ainsi qu’un parcours-jeu géant pour découvrir le musée en famille.

Le musée est aussi ouvert les après-midis de juin, sauf le mardi et le samedi et passera aux horaires d’été dès le 1er juillet (voir sur le site internet du musée).