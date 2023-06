Contre l’insomnie, le sexe plus efficace que les somnifères ?

Vous éprouvez des difficultés à vous endormir ? Ne vous jetez pas sur les somnifères, d’autres solutions bien plus agréables semblent efficaces. En effet une nouvelle étude révèle que trois adultes sur quatre déclarent mieux dormir après un rapport sexuel.

Les œuvres cinématographiques ou littéraires suggèrent généralement que les gens s’endorment plus rapidement après une activité sexuelle. Mais "il existe peu de données scientifiques concernant l’impact du sexe et de l’orgasme sur la qualité du sommeil", explique le Dr Douglas Kirsch, directeur médical de la médecine du sommeil chez Atrium Health à Charlotte, en Caroline du Nord (USA). C’est donc pour combler ce manque que le chercheur et son équipe ont mené l’enquête.

Ils ont ainsi posé diverses questions à un petit échantillon constitué de 53 personnes âgées de 25 à 49 ans. Les résultats ont montré que 75% des participants ont déclaré qu’ils dormaient mieux lorsqu’ils avaient des relations sexuelles juste avant de dormir. Certains ont même rapporté que le sexe ne les aidait pas seulement à s’endormir, mais améliorait également leur qualité de sommeil. Enfin, la majorité a estimé que les somnifères avaient un effet similaire, voire moins bon sur leurs nuits.

Un cocktail d’hormones

Devant ces résultats, les auteurs se sont dit curieux de savoir si l’impact du sexe sur le sommeil est principalement un processus physiologique lié à l’orgasme. D’autres travaux devront approfondir le sujet. Mais une étude australienne datant de 2020 avait montré que certaines hormones sexuelles sont libérées après l’orgasme (ocytocine, prolactine) et d’autres diminuent (comme le cortisol, l’hormone du stress) favorisant de fait l’endormissement et vous assurant une douce nuit.