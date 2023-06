Campagnac. La Saint Cyr s’est bien déroulée

Cette année, la fête de la Saint Cyr l’a échappé belle sur le plan météo. En effet le ciel lui a accordé trois belles journées ensoleillées alors que depuis plus de deux semaines les après-midi voyaient la pluie et les orages s’inviter systématiquement. Le comité des fêtes s’est démené comme chaque année pour organiser les festivités et a commencé une semaine à l’avance les aubades auprès des habitants de Campagnac et de ses hameaux en leur proposant des plantes pour embellir les jardins. Puis les trois jours de fête ont démarré dès le vendredi 16 avec le lâcher de ballons des enfants toujours très apprécié des petits. Un léger vent d’ouest a rapidement emporté les baudruches vers la colline de Roquelude qui ont été rapidement perdues de vue. Pour consoler les petits de l’échappée des ballons, un goûter a été servi devant la salle des fêtes et plusieurs stands forains étaient présents pour divertir tout le monde. La soirée s’est poursuivie par un apéro concert animé par la formation Chapeau de Paille et un repas moules frites servi par le bar Le Campagnac. La journée de samedi a été plutôt cool avec le concours de pétanque à 14heures et un apéro concert animé par Dup à deux avec un repas organisé par le restaurant de Bonsecours. Dimanche, ce fut la grosse journée avec la brocante et le déjeuner aux tripoux servi dès 8 heures. L’après- midi les rues du village ont été animées par le défilé des vélos fleuris précédés par la fanfare l’Écho des Avens de Comprégnac qui a interprété un répertoire robuste d’arrangements maison, qui mange à tous les râteliers.

La soirée a commencé avec un dernier apéro concert avecla musique de Latitude et un repas aligot saucisse.

Vers 23 heures un très beau feu d’artifice a conclu la soirée qui s’est poursuivie sur la piste de danse. La fête de la St Cyr ouvre la saison des fêtes spectacles et animations qui vont égayer les mois de juillet et d’août.

Rappelons le concert du Triadou (Didier Albaret) le 7 juillet à 21h, le vernissage de l’exposition de penture le 13 juillet et les Motards du Viaduc du 30 juin au 2 juillet.