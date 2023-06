Le musée du Vieux Najac fait feu de tout bois

Le musée du vieux Najac est ouvert depuis début mai, et les visiteurs sont accueillis par Thierry Marty. L’an dernier, il assurait déjà cet accueil. Il a aussi fait la promotion du Quizz vendu sur le marché tout l’été avec succès.

Depuis son ouverture pour cette saison 2023, le musée a déjà reçu des centaines de visiteurs. Parmi eux, des Najacois qui n’avaient pas encore approché les lieux, mais aussi des donateurs nouveaux. "Nous ne cessons de recevoir des objets, du matériel, des livres, des photos", précise Jean Alègre. De leur côté, les bénévoles travaillent à la remise en état des salles des étages supérieurs, en particulier au niveau des murs et des huisseries, mais bien d’autres travaux ont été réalisés. Très détériorée, la nouvelle salle du1er étage du 26 a nécessité de gros travaux en matière d’électrification des pièces, la création totale d’un cabinet de toilette et d’un bureau, la dépose de tous les anciens murs et la rénovation entière, la mise en sécurité des escaliers, la création d’un espace d’exposition nouveau. De nouvelles expositions y seront installées dans les prochaines semaines. La Conciergerie accueillera un nouvel atelier "2 Tonnes" ce samedi 24 juin, de 9 h 30 à 12 h 30. Animé par Hervé Delerue, cet atelier immersif et collectif a pour objectif d’imaginer comment agir ensemble et individuellement en faveur du climat. Toujours Description détaillée des ateliers sur le site :

www.2tonnes.org

Spectacle ce soir à la Conciergerie

Toujours dans le cadre de la programmation de la Conciergerie, ce soir, vendredi 23 juin, est programmé, le spectacle "Umwelt", soliloque et jongle dansée à 20 h 30.

"Umwelt" de la Compagnie Endogène, est un soliloque jonglé, de et avec Morgan Cosquer, co-mis en scène avec Nicanor de Elia. Umwelt a fait sa première à Ramonville le 10 septembre dernier, et fera une halte à Najac le 23 juin, avant de poursuivre vers Avignon.