CARTE. Vacances d'été : soleil, baignade, moustiques, sucre, sport, l'ARS en tournée dans 33 villes d'Occitanie pour adopter les bons réflexes

La tournée d'été #BonEtéBonsRéflexes est un dispositif itinérant de sensibilisation aux sujets liés à la prévention en santé. #BonEtéBonsRéflexes se déploie sur l’ensemble des 13 départements de l’Occitanie en juillet et août. Les villes et lieux retenus sont principalement des sites à forte fréquentation touristique.

"Nous sommes la région qui attire le plus de tourisme en France, un million de personnes chaque été" : pour ne pas "oublier les bons gestes", Didier Jaffre, directeur de l'Agence régionale de santé en Occitanie, a résumé jeudi 22 juin 2023, à l'occasion d'un point presse, la tournée "Bon été, bons réflexes en Occitanie", qui sillonnera la région à partir du 5 juillet, avec pour point de départ le Gard et Aigues-Mortes.

Cinq thèmes et cinq ateliers

Une campagne qui se décline en cinq thèmes à travers cinq ateliers organisés sur les trente-trois étapes régionales que compte la tournée estivale.

Le principe de cette tournée : rappeler les conseils élémentaires de prévention, dans un dispositif itinérant mis en place historiquement avec l'Assurance-maladie et la Mutualité française et à laquelle s'associe l'EFS (établissement français du sang).

1. L'exposition solaire

"850 nouveaux cas de mélanomes cutanés par an sont décelés", rappelle l'Agence régionale de santé (ARS). Mais la majorité est évitable "puisque 85 % des cas sont dus à une exposition excessive au soleil".

Conseils : couvrez-vous (vêtement, chapeau, lunettes...), mettez-vous à l’ombre, évitez de vous exposer pendant les heures les plus chaudes, appliquez régulièrement de la crème solaire.

2. La baignade en toute sécurité

Il s'agit de la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. En 2021, l'Occitanie a enregistré un total de 221 noyades.

Conseils : respectez les consignes de sécurité, apprenez à nager, baignez-vous dans les zones surveillées, surveillez les enfants.

3. Moustiques tigres et tiques

90 % de la population d’Occitanie est concernée. Le moustique tigre se déplace peu : il reste dans une zone d’un rayon de 150 m de son lieu de ponte. Celui qui vous pique est sûrement né chez vous.

"Les moustiques tigres et les tiques peuvent être les vecteurs de certaines maladies telles que la dengue ou la maladie de Lyme. Au travers de cet atelier, il s’agira d’identifier les lieux de vie possibles, de limiter les risques de propagation pour le moustique tigre et de proposer des consignes en vue de se protéger contre les piqûres de ces insectes".

Conseils : nettoyez votre jardin pour supprimer les lieux et de ponte

4. La consommation de sucre

"En France, la consommation moyenne est d’environ 51 grammes/jour pour un adulte et de 67 grammes/jour pour les enfants. Or, un excès de consommation peut entraîner surpoids, obésité et maladies qui y sont associées, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers", rappelle l'ARS.

Conseils : ayez le réflexe de lire les étiquettes et surveillez votre consommation

5. Le sport

De 2,5 à 5 h par semaine d’activité physique d’intensité modérée sont recommandées. "Le temps quotidien passé devant les écrans a fortement augmenté ces dernières années, tant chez les adultes que chez les enfants". Aussi, avoir une activité physique régulière est nécessaire.

Conseils : pratiquez une activité physique régulière

Le calendrier

Aveyron

31 juillet : Rodez plage, Haras, rue Eugène-Loup de 14 h à 19 h

1er août : Decazeville

2 août : Millau, marché de 9 h à 13 h

Haute-Garonne

18 juillet : Colomiers, village d’été, Comptoir des vacances, square Saint-Exupéry de 14 h 30 à 18 h30

19 juillet : Nouilloux, lac de Nouilloux-Mongeard de 14 h 30 à 18 h 30

11 août : Toulouse-Plage de 15 h à 20 h

Lot

3 août : Gourdon, lac Ecoute s’il pleut (site de baignade) de 14 h 30 à 19 h

4 août : Catus, le lac Vert de 14 h 30 à 18 h 30 (site de baignade)

Tarn

7 août : Lautrec, site Aquaval de 13 h à 17 h (site de baignade)

8 août : Le Garric, base de loisirs Cap Découverte de 14 h à 18 h (site de baignade)

Tarn-et-Garonne

9 août : Bressols, base de loisirs, Wampark, 125, chemin de Montagné Négret de 14 h à 18 h

10 août : Laguépie, base de loisirs, rue du Viaur de 14 h à 18 h

Gers

16 août : Castéra Verduzan, base de loisirs, route de Saint Puy de 14 h à 19 h

17 août : Eauze, marché, place du 19-Mars de 9 h à 11 h

18 août : Saint-Clar, base de loisirs Es Cavales de 14 h à 19 h (site de baignade)

Hautes-Pyrénées

21 août : Bagnères-de-Bigorre, marché de 9 h à 13 h

22 août : Loudenvielle, marché de 14 h à 17 h 30

Ariège

24 juillet : Ustou, site de Guzet Neige, au départ du télésiège de 14 h à 18 h

25 juillet : Mercus, base nautique du Lac (route d’Amplaing) de 14 h à 18 h30 (site de baignade)

Gard

5 juillet : Aigues-Mortes, marché, place des Deux-Millénaires de 9 h à 13 h

6 juillet : Uzès, esplanade à l'entrée de la ville de 15 h à 19 h

7 juillet : Grau-du-Roi, parvis de la mairie, de 14 h 30 à 18 h 30

Aude

10 juillet : Port-Leucate, devant l'espace Henri-de-Monfreid, de 10 h à 15h

11 juillet : Narbonne-plage, marché, parvis des terrasses de la mer de 10 h à 17 h

Hérault

12 juillet : Béziers, allée Paul-Riquet devant le théâtre de 10 h à 15 h

17 juillet : Sète, plage de la Fontaine, 621, avenue Jean-Monnet de 10 h à 15 h

24 août : Montpellier, place du Peyrou de 10 h à 15 h

29 août : Castelnau-le-Lez, centre culturel Kiasma

Lozère

20 juillet : Florac, marché de 9 h à 13 h

21 juillet : Langogne, de 14 h à 18 h

Pyrénées-Orientales