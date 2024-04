La mal voyance, c'est "comme si j'étais en prison" : de nouvelles solutions technologiques pour gagner en autonomie, exemple en Aveyron

Au sein du foyer Jean XXIII à Rodez, l’association Voir Ensemble a accueilli l’entreprise Accessolutions engagée dans l’aide à l’intégration des publics déficients visuels pour présenter ses innovations.

L’association Voir ensemble, groupe de l’Aveyron, a organisé une démonstration de nouveaux matériels adaptés pour "permettre aux gens de découvrir quels sont les outils qui peuvent leur faciliter la vie". La vie d’une personne atteinte de déficit visuel est particulière car il faut adapter son quotidien sur tous les aspects de la vie courante. "C’est compliqué de se débrouiller. On est seuls, même nos enfants ne comprennent pas", confie Éliette, mal voyante. Bernadette, membre de Voir Ensemble, révèle : "J’ai des besoins mais je n’ose plus sortir de chez moi. Soit je reste chez moi et on m’apporte des oranges comme si j’étais en prison, soit je me botte les fesses mais, attention, ça ne se fait pas comme ça."

"C’est important de pouvoir en parler"

Alors pour alléger ces situations, des entreprises tels que Accessolutions proposent des nouvelles technologies facilitant la lecture et les tâches informatiques. Ils mettent en vente des dictaphones, téléphones et loupes électroniques adaptés.

En fonction du degré de handicap de la personne, l’ergonomie du téléphone peut être plus ou moins spécifique, allant du simple envoi de SMS (de façon dictée) à des recherches vocales sur YouTube. Dernière invention en date : une machine à lire nouvelle génération. Par un système de commande vocale, la machine peut lire le journal "comme un humain."

"Pour une fois, c’est la machine qui s’adapte"

D’autres ont fait le choix d’investir dans du matériel de la vie de tous les jours. C’est le cas de Bernadette qui a pu faire une véritable exposition de ses "compagnons" du quotidien lors de cet après-midi : pèse-personne vocal, tensiomètre vocal, balance alimentaire vocale, minuteur parlant ou encore le Pen Friend. Ce dernier permet à l’utilisateur la création d’étiquettes pour distinguer et retrouver divers éléments de la cuisine, du salon etc. : "Je mets ça sur mes petits pois, mes dolipranes.", une façon ingénieuse de faciliter sa vie de tous les jours. Une autre innovation fait fureur chez les déficients visuels : le Victor Stratus et sa version de poche. Ce lecteur vocalisé de livres audio et musique, pratique niveau fonctionne grâce à ses boutons intuitifs, permet à l’utilisateur de stopper la lecture et pouvoir la reprendre au même endroit un peu plus tard : "Je me régale. Vous partez faire la cuisine, vous revenez. Vous arrêtez et vous reprenez."

Voir Ensemble souhaite ouvrir le débat sur la vie des déficients visuels en instaurant des activités tels que des rencontres conviviales et des sorties. Une belle manière de ne pas se sentir seul dans ce combat et, à long terme, de "vivre comme tout le monde."